اليوم السابع
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محافظة القاهرة تنظم أكبر حملات تنظيم الأسرة.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 16 فبراير 2022 01:00 ص
محافظة القاهرة تنظم أكبر حملات تنظيم الأسرة.. اعرف التفاصيل محافظة القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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تنظم محافظة القاهرة، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، حملة تنشيطية توعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية يوم الأحد الموافق 27 فبراير الجارى وتستمر حتى يوم 10 مارس المقبل، ويعرض "اليوم السابع" أماكن الحملات التى سيتم تنفيذها على مرحلتين.
 
الحملة تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال أخصائيى النساء والتوليد.
 
يتم تنفيذ الحملة بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز الرعاية الأساسية.
 
المرحلة الأولى تبدأ يوم 27 فبراير وحتى يوم 3 مارس، ومناطق المرحلة الأولى هى ( البساتين - السلام أول - شرق مدينة نصر- غرب مدينة نصر - شبرا- روض الفرج - المرج - الزاوية الحمراء - المطرية - حلوان - 15 مايو - القاهرة الجديدة- بدر - دار السلام- الموسكي- الخليفة- النزهة- الزيتون - وسط ) .
 
المرحلة الثانية تبدأ يوم 6 مارس وحتى يوم 10 مارس، ومناطق المرحلة الثانية ( السلام ثان - منشأة ناصر- عين شمس- المعادي- الوايلي- الساحل- الشرابية - المعصرة- التبين- حدائق القبة- المقطم - الشروق- مصر القديمة- بولاق- باب الشعرية- عابدين- مصر الجديدة- السيدة زينب).

القاهرة

الصحة الانجابية

صحة القاهرة

مستشفيات القاهرة

صحة المرأة

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