اليوم السابع
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محافظة القاهرة تزيل 125 حالة تعدى على أملاك الدولة خلال حملات الموجة 19

الأربعاء، 16 فبراير 2022 10:31 ص
محافظة القاهرة تزيل 125 حالة تعدى على أملاك الدولة خلال حملات الموجة 19 محافظ القاهرة يجتمع مع نوابه لمتابعة الإزالات
كتب سيد الخلفاوى

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شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على ضرورة تشكيل غرفة متابعة مشتركة بين النواب و الأحياء وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لتلقى البيانات اليومية بشأن إزالات التعديات على أملاك الدولة مع تقديم تقرير أسبوعى بموقف كل حى والتنسيق الدائم مع جهات الولاية لرصد التعديات وإزالتها على الفور .
 
 
جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ القاهرة لمتابعة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمتغيرات المكانية على مستوى محافظة القاهرة بحضور  نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الرى بالمحافظة.
 
 
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى نهر النيل ومتابعة ما تم إزالته من تعديات ومنع عودتها مرة أخرى سواء الخاصة بالمحافظة أو بالتنسيق مع جهات الولاية الأخرى، مشيرًا إلى أنه تم خلال الموجة (19) الجارى تنفيذها حاليًا إزالة ما يقارب 125 حالة تعدى خاصة بالرى حتى الآن.
 

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