محافظة القاهرة تدهن واجهات العقارات بميدان السيدة زينب

كتب سيد الخلفاوى

أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جولة تفقدية بحى السيدة زينب، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمحيط مسجد السيدة زينب، يرافقها الدكتور مهران عبداللطيف رئيس الحي، حيث تفقدت ميدان السيدة زينب وأعمال التطوير التى تمت به فى إطار أعمال التطوير لمسار مزارات أهل البيت بالمنطقة الجنوبية، والتى تبدأ من مسجد السيدة زينب وحتى مسجد السيدة عائشة.

وعقدت نائب محافظ القاهرة، اجتماعا بحضور عدد من شركاء التنمية المشاركين فى أعمال تطوير ميدان السيدة زينب وشارع بورسعيد من خلال تقديم مقترح من المنطقة الجنوبية لأعمال التطوير ودهان ورفع كفاءة العمارات أمام ساحة بورسعيد، وعددهم 26 عمارة بطول 475 مترا تقريبا، بداية من شارع قدرى، وحتى مدرسة السنية الثانوية للبنات كنقطة انطلاق لبدء رحلة مسار المزارات.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن أعمال تطوير ميدان السيدة زينب تجرى على قدم وساق لرفع كفاءة الموقع من خلال اعمال الرصف والإنارة والتشجير وتوفير مقاعد وبرجولات ومنها مشروع الحديقة الكبرى بميدان السيدة زينب وتطوير الجزيرة الوسطى وشارع بورسعيد وإضافة اللمسات الجمالية لاظهار تاريخ وعراقة المكان وإبراز قيمته الحضارية من خلال العمل على دهان وتوحيد ألوان واجهات العمارات المطلة على الميدان لتكون ملائمة لطبيعة المكان وذلك من خلال التنسيق الشامل والتام مع شركاء التنمية والمجتمع المدني .

و تابعت "عبد المنعم"، نموذج لدهان احد العمارات لتعميمها على باقي الواجهات بلون موحد يلائم طبيعة وجمال المشهد ، ويتلائم مع باقي أعمال التطوير التي تم الإنتهاء منها بالميدان وبشارع بورسعيد كما تم متابعة أعمال تطوير الحمامات وغرف الكهرباء بالساحة .

وخلال جولتها الميدانية استمعت لعدد من شكاوى مواطني الحي ووعدت بالعمل على حلها كما وجهت رئيس الحي باستقبال كافة الشكاوى و دراستها والاستجابة الفورية لها .

وشددت على ضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة اعمال التطوير بكفاءة عالية و دقة متناهية وضغط الجدول الزمني وانجازه في اقرب وقت ممكن مع الاستمرار في اعمال رفع كفاءة الطرق والانارة والتشجير.

كما وجهت برفع كافة الاشغالات والمخالفات الموجودة بنطاق الحي و التي تؤثر على الحركة المرورية والمشاه وعودة الانضباط للشارع من خلال المرور اليومي والمتابعة الدورية من ادارات المتابعة ومشرفي المربعات مع عمل الحملات المكبرة بصورة مستمرة بالتنسيق مع الحي و قسم شرطة حي السيدة زينب وشرطة المرافق بالحى للحد من اشغالات المحلات والباعة الجائلين الى جانب تكثيف اعمال النظافة و رفع كافة المخلفات على مدار اليوم استعدادا لاحتفالات مولد السيدة زينب في الثلاثاء الاخير من شهر رجب