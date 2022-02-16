محافظة الجيزة تزيل تعديات على 15 ألف متر أراضى أملاك الدولة فى أطفيح

كتب سيد الخلفاوى

تواصل محافظة الجيزة مجهوداتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والأراضى أملاك الدولة وضبط مخالفات البناء وإزالتها، حيث تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة أطفيح فى تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة ولاية المحافظة على مساحة 15 ألف م٢ مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قام مركز ومدينة أوسيم بإزالة حالة بناء بلوك بالطوب الأبيض على مساحة (70 متر تقريباً) تعدى على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون بقرية الكوم الأحمر بمركز أوسيم.

بالإضافة إلى قيام مدينة الحوامدية بإزالة جمالون مخالف بمساحة 150 م٢ بشارع مسجد أبوالسعد بطريق 11، حيث تمت إزالته بالكامل مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالف بالإضافة إلى إزالة اعمال بناء أعمده وحوائط مخالفه الدور الثالث فوق الأرضى على مساحة نحو 120 م٢ بناحية عزبة هدى شعراوي ترسا الوحده المحليه بمنيل شيحه مركز ومدينة أبو النمرس.

وفي حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام تم التصدي لحالة بناء روف بدون تصريح بأحد العقارات وتم إيقاف الأعمال وإزالتها وسحب المعدات المستخدمه وإيداعها بمخزن القطاع.