اليوم السابع
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للباحثين عن وظيفة.. تعرف على 6 آلاف و894 فرصة عمل برواتب تصل لـ6 آلاف جنيه

الأربعاء، 16 فبراير 2022 01:30 ص
للباحثين عن وظيفة.. تعرف على 6 آلاف و894 فرصة عمل برواتب تصل لـ6 آلاف جنيه وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة القوى العاملة توفير 6894 فرصة عمل  بأجور مجزية تصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 87  شركة ومصنع قطاع خاص في 18 محافظة لشغلها خلال شهر فبراير الجاري .
 
ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير فرص العمل المتاحة،: 
 
1- القاهرة: 100 كاشير ، و100 مسئول مبيعات ، و 5 محاسب براتب 6000 جنيه ، و 5 أخصائي موارد بشرية براتب 5 آلاف جنيه ، و 235 فرد أمن ، و 50 عامل إنتاج ، و 5 مدخل بيانات ، و 45 منسقة ميدانية ، و 10 مساعد مدير ، و 10 مشرف مطعم ، و 200 عضو فريق ، و 20 شيف شواية ، و 40 عامل نظافة ، و10 مشرف أمن ، و 10 عامل زراعي ، و 70 عامل سنجر واوفر واورليه ، و 10 عامل فرش ، و 12 عامل تعبئة ومكواة .
 
2- الإسكندرية: 100 عامل إنتاج ، و 20 مشرف أمن ، و65 فرد أمن ، و 60 عامل تشطيب ، و 20 عامل ماكينة ، و 5 فنى كهرباء ، و أمين مخزن .
 
3- الجيزة والسويس  مطلوب 300 فرد أمن براتب يصل إلى 3400 جنيه ، و 200 عامل إنتاج ، و 20 عامل جودة ، و 30 عاملة قص ، و 17 فنى ميكانيكا ، و 5 فني كهرباء ، و 5 نجار .
 
 4- القليوبية مجموعة من فرص العمل شملت : 150 عامل خياطة ، و 150 عامل مكواة وتعبئة ، و 150 عامل تدريب على أعمال الخياطة ، و 8 محاسب تكاليف ، و 5 أمين مخزن ، و 5 أخصائي خدمات مالية ، و 5 أخصائي نظم محاسبية ، و 5 مندوب تسهيلات ، و 5 صانعة مجوهرات ، و 4 عمال إنتاج .
 
5- المنوفية والبحيرة مطلوب: 30 مراقب جودة ، و 150 عامل غزل ، و860 عامل إنتاج ، و 36 عمال تعبئة وتغليف ، و37 عامل تفصيل وحياكة ، و15 عامل مكواة ، 10 عمال خدمات .
 
6- بورسعيد : 100 مراقب جودة ، و 35 مهندس ، و 1200 مشغل إنتاج ، و 4 مدرس لغة إنجليزية ورياضيات وعلوم ، و 2 فرد أمن ، و 2 عامل نظافة .
 
7- الشرقية: 9 مهندس إنتاج ، و 3 مهندس تصميم ، و 3 مدير مكتب فنى ، و 2 مندوب تسويق ، و أخصائي تخطيط ، و 13 مندوب مبيعات ، و سكرتيرة ، ومدير تصدير ، و مشرف موارد بشرية ، و 2 فنى سلامة وصحة مهنية ، و 2 فنى نبش CNC ، و 5 فنى لحام CO2 ، و 3 فنى مكابس ، و 3 فنى ثنايات ، و 10 أخصائي تمويل ، و 2 مشرف إنتاج ، و 10 مشرف أمن ، و 10 مراقب كاميرات ، و 200 فرد أمن ، و 22 سائق درجة أولى ، و 130 عامل إنتاج ، و 15 نساج ، و10 فنى إنتاج ، و 5 فنى جودة ، و18 مراقب جودة ، و 4 سائق كلارك ، و 10 فنى صيانة ميكانيكية وكهربائية ، و 6 فنى تشغيل ماكينات كرتون ، و2 فنى حقن بلاستيك ، و 3 عامل خلاطة ، و 20 فنى طباعة ماكينة ،و60 عاملة مساعدة ، و 20 عامل مساعد إنتاج ، و 5 عمال نظافة  وسائق تروسيكل .
 
8- الدقهلية مطلوب : 5 مهندس زراعي ، و 10 مندوب مبيعات براتب 6 آلاف جنيه ، و10 مبيعات تليفون ، و 10 سائق سيارة ، و 10 سائق موتوسيكل ، و 10 محضر طلبيات ، و 11 عامل نظافة ، و6 فنى صيانة ، و 4 منسق ميداني ، و 2 أخصائي ميداني.
 
 9- الغربية : 15 عامل عادي ، و 3 سفرجي ، و 2 طباخ ، و 10 عامل طباعة ، و 15 عامل نظافة ، و 10 عامل تطريز وسنجر ، و 5 عمال تعبئة وتغليف .
 
10- قنا والمنيا: 350 عامل نظافة براتب يومي 130 جنيه + حوافز ، أو راتب دائم 3500 جنيه ، و40 أخصائي تسويق ، ومحاسب ثان (مشروع ) ، ومهندس موقع معماري .
 
11- سوهاج : 60 مدرس لغة عربية و انجليزية و رياضيات ، و 6 مدرس دراسات ، و 15 مدرس رياض أطفال ، و 10 أخصائي تمويل ، و 2 رئيس مجموعة .
وفي أسيوط : 10 أخصائي إئتمان ، و 3 مهندس ، و 2 كيميائي ، و 2 مشرف بيع ، و 2 سائق درجة ثانية ، و 8 عمال إنتاج .
 
 12- الوادي الجديد : 100 عامل تعبئة وإنتاج ، و 45 عاملة فرز وتعبئة ، و3 عمال تحميل ، و موظفة استقبال ، و2 عامل لشركة طيور ، و 2 عامل مطعم، و 2 عامل لشركة منظفات ، وعامل ورشة بلاط ، وعاملة نظافة .
 
 
 13- جنوب سيناء الوظائف المتوفرة هي : 5 مدرس دراسات ولغة عربية وفرنسية وانجليزية ، ومدرسة حاسب آلي ، وموظفة إدارية ، وأخصائية مكتبة ، 3 موظف إستقبال ، و مشرف أدوار ، وصراف مراكز ، و 22 منقذ بحري ، و 41 مضيف ، و 4 متلقى طلبات ، و موظفة متابعة ، و محاسب ، و 22 منظف أماكن عامة ، و 2 مساعد مضيف ، و 10 إشراف داخلي ، و 3 فنى معدات ، و 34 فرد أمن ، و 16 مشرف غرف ، ورئيس بحري ، و 11 طباخ ، و 10 عمال كافتيريا ، و 5 كابتن مطعم ، و 5 سائق ، و 2 منظف غرف ، و 6 عمال مخازن ، ونجار ، و5 فنى تبريد وتكييف ومعدات ، و3 عمال مغسلة ، و 16 عامل سكن عاملين ، و 3 عاملة نظافة ، و 53 عامل تجهيز وتحضير ، و 7 عامل زراعي ، و 2 كهربائي ، و 3 مرشد سنوركل ، وأغذية ومشروبات ، و 5 غطاس .
 

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