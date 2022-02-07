القوى العاملة تعلن عن 6894 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6 آلاف جنيه

كتبت ــ آية دعبس

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 6703 فرص عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 87 شركة ومصنع قطاع خاص في 18 محافظة لشغلها خلال شهر فبراير الجاري.

كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يناير 2022 في النشرة السابقة وعددها 191 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 6894 فرصة عمل.

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، مشيراً إلي أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg" النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 18 محافظة هى: القاهرة ، والجيزة ،وسوهاج ، والقليوبية ، والإسكندرية، والبحيرة، والمنوفية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وجنوب سيناء ، والمنيا ، وأسيوط ، وقنا، والوادي الجديد، والسويس ، وبورسعيد ، ودمياط .

ولفت سعفان إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 100 كاشير، و100 مسئول مبيعات، و5 محاسب براتب 6000 جنيه، و 5 أخصائين موارد بشرية براتب 5 آلاف جنيه، و235 فرد أمن، و50 عامل إنتاج، و5 مدخل بيانات، و45 منسقة ميدانية، و10 مساعد مدير، و10 مشرف مطعم، و200 عضو فريق، و20 شيف شواية، و40 عامل نظافة، و10 مشرف أمن، و10 عامل زراعي، و70 عامل سنجر واوفر واورليه، و10 عامل فرش، و12 عامل تعبئة ومكواة .

وتابع الوزير قائلا: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الإسكندرية تتمثل في 100 عامل إنتاج، و20 مشرف أمن، و65 فرد أمن، و60 عامل تشطيب، و20 عامل ماكينة، و5 فنى كهرباء، وأمين مخزن .

وفي الجيزة والسويس مطلوب 300 فرد أمن براتب يصل إلى 3400 جنيه، و200 عامل إنتاج، و20 عامل جودة، و30 عاملة قص، و17 فنى ميكانيكا، و5 فني كهرباء، و5 نجار .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالقليوبية مجموعة من فرص العمل شملت: 150 عامل خياطة، و150 عامل مكواة وتعبئة، و150 عامل تدريب على أعمال الخياطة، و8 محاسب تكاليف، و5 أمين مخزن، و5 أخصائين خدمات مالية، و 5 أخصائي نظم محاسبية، و5 مندوب تسهيلات، و5 صانعة مجوهرات، و4 عمال إنتاج .

وفي المنوفية والبحيرة مطلوب: 30 مراقب جودة، و150 عامل غزل، و860 عامل إنتاج، و36 عمال تعبئة وتغليف، و37 عامل تفصيل وحياكة، و15 عامل مكواة، 10 عمال خدمات .

وفى بورسعيد : 100 مراقب جودة ، و 35 مهندس ، و 1200 مشغل إنتاج ، و 4 مدرس لغة إنجليزية ورياضيات وعلوم ، و 2 فرد أمن ، و 2 عامل نظافة .

كما تم توفير فرص عمل بالشرقية تمثلت في : 9 مهندس إنتاج ، و 3 مهندس تصميم ، و 3 مدير مكتب فنى ، و 2 مندوب تسويق ، و أخصائي تخطيط ، و 13 مندوب مبيعات ، و سكرتيرة ، ومدير تصدير ، و مشرف موارد بشرية ، و 2 فنى سلامة وصحة مهنية ، و 2 فنى نبش CNC ، و 5 فنى لحام CO2 ، و 3 فنى مكابس ، و 3 فنى ثنايات ، و 10 أخصائي تمويل ، و 2 مشرف إنتاج ، و 10 مشرف أمن ، و 10 مراقب كاميرات ، و 200 فرد أمن ، و 22 سائق درجة أولى ، و 130 عامل إنتاج ، و 15 نساج ، و10 فنى إنتاج ، و 5 فنى جودة ، و18 مراقب جودة ، و 4 سائق كلارك ، و 10 فنى صيانة ميكانيكية وكهربائية ، و 6 فنى تشغيل ماكينات كرتون ، و2 فنى حقن بلاستيك ، و 3 عامل خلاطة ، و 20 فنى طباعة ماكينة ،و60 عاملة مساعدة ، و 20 عامل مساعد إنتاج ، و 5 عمال نظافة وسائق تروسيكل .

وفي الدقهلية مطلوب : 5 مهندس زراعي ، و 10 مندوب مبيعات براتب 6 آلاف جنيه ، و10 مبيعات تليفون ، و 10 سائق سيارة ، و 10 سائق موتوسيكل ، و 10 محضر طلبيات ، و 11 عامل نظافة ، و6 فنى صيانة ، و 4 منسق ميداني ، و 2 أخصائي ميداني .

أما في الغربية الوظائف المتوفرة هي : 15 عامل عادي ، و 3 سفرجي ، و 2 طباخ ، و 10 عامل طباعة ، و 15 عامل نظافة ، و 10 عامل تطريز وسنجر ، و 5 عمال تعبئة وتغليف . وفي قنا والمنيا مطلوب: 350 عامل نظافة براتب يومي 130 جنيه + حوافز ، أو راتب دائم 3500 جنيه ، و40 أخصائي تسويق ، ومحاسب ثان (مشروع ) ، ومهندس موقع معماري .

وفي سوهاج : 60 مدرس لغة عربية و انجليزية و رياضيات ، و 6 مدرس دراسات ، و 15 مدرس رياض أطفال ، و 10 أخصائي تمويل ، و 2 رئيس مجموعة . وفي أسيوط : 10 أخصائي إئتمان ، و 3 مهندس ، و 2 كيميائي ، و 2 مشرف بيع ، و 2 سائق درجة ثانية ، و 8 عمال إنتاج .

وفي الوادي الجديد : 100 عامل تعبئة وإنتاج ، و 45 عاملة فرز وتعبئة ، و3 عمال تحميل ، و موظفة استقبال ، و2 عامل لشركة طيور ، و 2 عامل مطعم ، و 2 عامل لشركة منظفات ، وعامل ورشة بلاط ، وعاملة نظافة .

أما في جنوب سيناء الوظائف المتوفرة هي : 5 مدرس دراسات ولغة عربية وفرنسية وانجليزية ، ومدرسة حاسب آلي ، وموظفة إدارية ، وأخصائية مكتبة ، 3 موظف إستقبال ، و مشرف أدوار ، وصراف مراكز ، و 22 منقذ بحري ، و 41 مضيف ، و 4 متلقى طلبات ، و موظفة متابعة ، و محاسب ، و 22 منظف أماكن عامة ، و 2 مساعد مضيف ، و 10 إشراف داخلي ، و 3 فنى معدات ، و 34 فرد أمن ، و 16 مشرف غرف ، ورئيس بحري ، و 11 طباخ ، و 10 عمال كافتيريا ، و 5 كابتن مطعم ، و 5 سائق ، و 2 منظف غرف ، و 6 عمال مخازن ، ونجار ، و5 فنى تبريد وتكييف ومعدات ، و3 عمال مغسلة ، و 16 عامل سكن عاملين ، و 3 عاملة نظافة ، و 53 عامل تجهيز وتحضير ، و 7 عامل زراعي ، و 2 كهربائي ، و 3 مرشد سنوركل ، وأغذية ومشروبات ، و 5 غطاس .