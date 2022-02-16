لافروف يثير ضحكات الحضور بمؤتمر صحفى بعد سؤال عن احتمالات غزو أوكرانيا.. فيديو

وكالات

أثار مقطع فيديو لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ولغة جسده تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال رده على سؤال حول "غزو أوكرانيا".

وكان أحد الصحفيين قد كرر سؤالا لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أثناء أحد المؤتمرات الصحفية، عن احتمال نشوب حرب وهل روسيا ستغزو أوكرانيا.

ويبدو كما يظهر من ردة فعل لافروف أنه مل من تكرار هذا السؤال الذي أجاب عليه مرات عديدة من قبل.

وردا على سؤال الصحفي قام لافروف بتحريك رأسه قبل أن يبتسم ويدفع الموجودين في المؤتمر الصحفي للضحك، معلقا "ما هذا الصحفي غير الفطن".