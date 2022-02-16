قطع مياه الشرب 24 ساعة اليوم فى 7 مناطق بالفيوم.. تعرف عليها

الفيوم رباب الجالي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم فى بيان إعلامى لها عن قطع مياه الشرب لمدة 24 ساعة متواصلة بدءا من الساعة السابعة صباح اليوم الأربعاء حتى الساعة السابعة من صباح يوم الخميس 17/2/2022، بسبب أعمال الصيانة الطارئة لخط مياه الشرب قطر 1200 مم خرسانة سابقة الإجهاد بمنطقة عزبة أمين بقرية العزيزية وخط 1000 مم صلب بجوار كوبرى بيومى على بحر وهبى مركز طامية.

المناطق المتأثرة هى "مركز طامية بالكامل ، المنطقة الصناعية بكوم اوشيم ، منشأة طنطاوى ،منشأة بنى عتمان وتوابعهم بمركز سنورس، الصالحية ، الناصرية ،سيلا العدوة وتوابعهم بمركز الفيوم".

وعلى المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترات الانقطاع كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة المجانية للمناطق المتأثرة خلال أعمال الصيانة، وذلك من خلال طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.