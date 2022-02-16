قارئ بالغربية يستغيث لعلاجه من عدم القدرة على إفراز العرق.. و"الصحة" ترد

كتبت: شيماء حمدى - الغربية محمد طارق

أرسل القارئ فتحي سعد أحمد حسن، من قرية محلة منوف مركز طنطا محافظة الغربية، مناشدة عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع"، بسبب انسداد في العرق وراثى قائلا: "أنا أعاني من عيب خلقي وهو انسداد في العرق الوراثي مما سبب ضمور في نمو الشعر وضمور في الأسنان ومسبب عدم وجود مسام في الجسم، وبالتالي لا يوجد عرق بيخرج من الجسم مما سبب عدم القدرة على بذل مجهود ولا أستطيع التحرك في درجة حرارة أعلي من 30 درجة مئوية ومتزوج وعندي ولد وبنت ومسؤول عن والدتي وعندما توجهت للقمسيون الطبي قالي "دي مش إعاقة" وأنا علي استعداد تام للعرض علي لجنة طبية لإثبات حالتي".

ومن جانبه، صرح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة في محافظة الغربية، أنه سيتم التواصل مع مقدم الشكوي وتشكيل لجنة طبية لفحصه واتخاذ اللازم.

التواصل مع القارئ 01225882784

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".