فرقاطات "الناتو" تحاول التجسس على تدريبات روسية بالبحر الأبيض المتوسط

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قال مصدر روسي مطلع إن فرقاطات تابعة لحلف شمال الأطلسي حاولت التجسس على سفن عسكرية روسية، تشارك في تدريبات بالبحر الأبيض المتوسط.



وأضاف المصدر لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء :"أنه تم ضبط محاولات التجسس وكشف منفذيها،ومن ثم وضعت الوحدات البحرية الروسية فرقاطات حلف شمال الأطلسي،التي حاولت التجسس تحت مراقبتها".



وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو شاهد تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية في البحر المتوسط أمس الثلاثاء،وفي سياق متصل، أوضحت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، فالنتينا ماتفيينكو، أن بلادها تضطر لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز أمنها وأمن المواطنين في وقت تنشأ فيه بؤر التوتر عند حدودها.



وقالت:" من أسباب تفاقم الوضع المتوتر حول روسيا استمرار الغرب في تسليم الأسلحة الهجومية إلى نظام الحكم في أوكرانيا " .