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طقس المنيا الآن.. سطوع الشمس وهواء بارد بمختلف الأنحاء.. لايف

الأربعاء، 16 فبراير 2022 10:06 ص
طقس المنيا الآن.. سطوع الشمس وهواء بارد بمختلف الأنحاء.. لايف طقس - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا عن حالة الطقس فى محافظة المنيا اليوم الأربعاء، والذى تشهد فيه المحافظة سطوعا للشمس وسماء صافية وهواء بارد استمر منذ ليلة أمس، حيث شهدت المحافظة أمس ظهور الغيوم ورياح نشطة بمختلف الانحاء، كذلك سطوع الشمس طوال فترات النهار  بمختلف الانحاء والمدن بالمحافظة.


 
وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.
 
 


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