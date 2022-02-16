ضربها حتى فارقت الحياة.. تجديد حبس قاتل ابنة زوجته لخلافات أسرية بالدقى

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عاطل لاتهامه بقتل ابنة زوجته بسبب خلافات أسرية مع والدتها فى الدقى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

وكشفت اعترافات المتهم أنه اعتدى على المجنى عليها بالضرب، ما أسفر عن وفاتها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الدقي بلاغا يفيد وفاة طفلة نتيجة الاعتداء عليها بالضرب، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، اعتدى عليها زوج والدتها بالضرب، ما أسفر عن وفاتها.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث بإشراف العميد هاني شعرواي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف أمام العقيد مصطفى خليل مفتش المباحث الجنائية، بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية مع والدة الطفلة، حيث اعتدى على الطفلة بالضرب وفوجئ بفقدانها الوعي، فحاول إسعافها إلا أنها فارقت الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.