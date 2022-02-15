اللون الأخضر يكسو بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على رأسها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.2%، رابحًا 146.06 نقطة ليغلق عند مستوى 12350.64 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.95% رابحًا 31.05 نقطة ليغلق عند مستوى 3278.86 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.66% رابحًا 12.16 نقطة ليغلق عند مستوى 1865.54 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.2% رابحًا 146.06 نقطة ليغلق عند مستوى 12350.64 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.19% رابحًا 47.64 نقطة ليغلق عند مستوى 25153.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 191.5 مليون سهم بقيمة 8.5 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها البنوك بنسبة 2.62%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.13%، يليه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.46%، 1.42%، على التوالي، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.04%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.86%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.81%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.63%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.57%، فيما تراجع قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.33%، 0.14%، على التوالي.

وقفز 139 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صدر" بنسبة 9.95%، ثم سهم "عسير" بنسبة 9.02%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 5.41%، وتراجع 51 سهمًا على رأسها سهم "صادرات" بنسبة 4.69%، ثم سهم "سبكيم العالمية" بنسبة 2.17%، ثم سهم "الحمادي" بنسبة 1.61%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.5 مليار ريال سعودي.

بورصة الكويت كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.40% رابحًا 29.55 نقطة ليغلق عند مستوى 7488.02 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.33% رابحًا 26.59 نقطة ليغلق عند مستوى 8103.24 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.61% رابحًا 37.99 نقطة ليغلق عند مستوى 6299.97 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.32% رابحًا 20.97 نقطة ليغلق عند مستوى 6603.28 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 279.8 مليون سهم بقيمة 72.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.5 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الاتصالات بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.12%، يليه قطاعي الطاقة والصناعة بنسبة 0.67%، 0.66%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.6%، ثم قطاعي الخدمات المالية والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.34%، 0.33%، على التوالي، ثم قطاعي البنوك والعقار بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.66%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%.



بورصة دبي وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.95% رابحًا 31.05 نقطة ليغلق عند مستوى 3278.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 233.2 مليون سهم محققة ما قيمته 423.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 6405 صفقة لعدد 33 سهمًا، وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 3.73%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.89%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.91%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.87%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.73%، فيما تراجعت قطاعات التأمين والاتصالات والخدمات بنسبة 2.53%، 1.06%، 0.82%، على التوالي.

وصعد 17 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 7.74%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 6.89%، وتراجع 11 سهمًا على رأسها سهم شركة بي إتش أم كابيتال للخدمات المالية بنسبة 10%، ثم سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 8.65%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 26.6 مليون ورقة بقيمة 130 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.24%.



بورصة أبو ظبي وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.321% رابحًا 29.24 نقطة ليغلق عند مستوى 9135.18 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.675 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 237.1 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 8614 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي بجلسة الاثنين، على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.71%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.66%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.14%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعي الصناعة والاتصالات بنسبة 0.43%، 0.30%، على التوالي.

وارتفع 28 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة العين الأهلية للتأمين" بنسبة 14.97%، ثم سهم "بنك أم القيوين الوطني" بنسبة 4.97%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 4.17%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 4%، ثم سهم "بنك الشارقة" بنسبة 2.88%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 2.86%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 365.5 مليون درهم.



بورصة البحرين وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.66% رابحًا 12.16 نقطة ليغلق عند مستوى 1865.54 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.004 مليون سهم بقيمة 563.9 ألف دينار بحريني، وقفز ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 45.94% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.97%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 39.84% مدفوعًا بصعود أسهم إنوفست، البنك الأهلي المتحد، بنك السلام بنسبة 1.89%، 1.6%، 0.98%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 23.12% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.88%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة 11.96%، مدفوعًا بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.84%، فيما تراجع سهمي مجموعة جي أف إتش المالية، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.84%، 0.58%، على التوالي.