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سفير بريطانيا فى مصر: بحثت مع شيخ الأزهر الحوار بين الأديان والتبادل الثقافى

الأربعاء، 16 فبراير 2022 09:56 م
سفير بريطانيا فى مصر: بحثت مع شيخ الأزهر الحوار بين الأديان والتبادل الثقافى شيخ الأزهر يستقبل السفير البريطاني لدى القاهرة
كتب: أحمد جمعة

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بحث السفير البريطاني لدى القاهرة، جاريث بيلي مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الأربعاء، التعاون الوثيق بين بلاده والأزهر في الحوار بين الأديان والتبادل الثقافي، مضيفا "يساعد برنامجنا، مِنَح الأزهر، الطلاب الأزهريين علي استكمال دراسة الدكتوراة في المملكة المتحدة بشكل يساعد على تشجيع الحوار ويصنع من الطلاب قادة للمستقبل."

 

وأكد السفير البريطاني في القاهرة في تدوينة عبر حسابه على "تويتر" أنه تحدث مع الإمام الأكبر عن الدور الحيوي للأزهر في بناء حوار بين الدين وصناعة القرار في زمن الكورونا وتغير المناخ، والذى بات أهم من أي وقت مضى، على حد قوله.

 

 

 


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