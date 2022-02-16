زراعة الشرقية تُنفذ مدرسة حقلية عن زراعة الخيار.. اعرف التفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالشرقية، بالتعاون مع معهدي بحوث البساتين ووقاية النبات بتنفيذ مدرسة حقلية إرشادية عن محصول الخيار (خيار تحت الاقبية البلاستيكية) لمزارعي قرية أم الزين التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق في حضور الدكتور محمد ابراهيم عوده بمعهد بحوث وقاية النبات والدكتور محمد يوسف عابد بمعهد بحوث البساتين ، والدكتور محمد السيد ارناؤوط بمعهد الإرشاد ، والمهندس أسامه عبد المعبود أخصائي المحصول بالمحافظة ومهندسي الإرشاد بإدارة الزقازيق الزراعية و عدد 20 مزارع من أهالي القرية.



وخلال المدرسة الحقلية تم توضيح أهمية إختيار الصنف الملائم للزراعة طبقاً لطريقة الزراعة سواء صوب أو حقول مكشوفة وكذلك التوصيات والمعاملات التي تتم لمحصول الخيار مثل طرق الري ومقاومة الأمراض وطرق العلاج وعلامات نضج المحصول وتوقيت الحصا د, وتم فتح باب المناقشة والرد علي أسئلة واستفسارات الحضور .

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بتكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لاستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعه المحاصيل والتحول إلى طرق الري الحديثة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.



أضاف المحافظ أن الشرقية تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية.



