رئيس مدينة المحلة يتفقد مشروع موقف سيارات والبنك الزراعى بقرية بشبيش

الغربية - عادل ضرة

أجرى اللواء حسين لبيب عطية رئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى جولة تفقديه بنطاق الوحدة المحلية لقرية بشبيش، رافقه سعد نصر نائب رئيس المدينة و عدد من القيادات الشعبية و التنفيذية بالقرية.



وبدأت الجولة بتفقد آخر المستجدات بمشروع موقف سيارات ببشبيش، مشيدا بما تم من استكمال الأعمال و أثنى على مجهودات القائمين عليه.



وأكد على أهمية الموقع المحوري و الذي يربط المحافظات الثلاث الغربية والدقهلية وكفر الشيخ وجارى حاليا التنسيق مع إدارات المرور فى محافظات عده لاستخراج خطوط سير لجميع الاتجاهات للتسهيل على المواطنين.



كما تفقد رئيس المدينة الوحدة البيطرية و البنك الزراعى حيث سيقام بها مجمع للإرشاد الزراعى والطب البيطرى كما تم تفقد ملعب ببشبيش الرياضى، وناقش تطوير الملعب بالكامل مما يساهم فى الارتقاء بمستوى اللعبة ودعم المنظومة الرياضية بإنشاء ملعب كرة يد و حمام سباحه و ملعب أكليرك ليكون متنفس للشباب و الأجيال القادمة.



كما تم تفقد أعمال التطوير بمركز غسيل الكلى و مناقشة فكرة إنشاء مجمع أسواق حضارية على الجزء المغطى من مصرف لومانه بمنطقة حسن أبو زيد و تم معاينة بعض قطع أراضى أملاك الدوله من المقترح إنشاء مجمع إدارى بها وحديقة للطفل.