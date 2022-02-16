اليوم السابع
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رئيس مدينة البياضية يتابع توصيل الغاز الطبيعى وتطوير طريق المسار السياحى

الأربعاء، 16 فبراير 2022 11:32 ص
رئيس مدينة البياضية يتابع توصيل الغاز الطبيعى وتطوير طريق المسار السياحى رئيس مدينة البياضية يتابع توصيل الغاز الطبيعى
الأقصر - أحمد مرعى

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قاد اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، جولة لمتابعة الأعمال التى تقوم بها الشركات المنفذة بالمدينة والقرى، حيث بدأت شركه الغاز الطبيعى بتوصيل خطوط الغاز الطبيعى إلى المنطقة المتواجدة بمدخل المدينة تمهيداً للتوصيل إلى المنازل.

كما تابع رئيس مدينة البياضية، أعمال تطوير الطريق المسار السياحى ونقل الأكشاك الكهربائية التى كانت تعوق الطريق، مع المهندس مدحت رئيس هندسة كهرباء البياضية، والمهندس أحمد الطيب من هندسة الكهرباء، حيث تم الإنتهاء من نقل عدد 2 كشك كهربائى وجارى نقل الكشك الأخير، حيث يأتى هذا فى إطار توسعة وتأهيل طريق المراسى وتوسعته من الجانب الملاصق لترعة المقلبية.

وفى نفس السياق يتم تجهيز طريق المسار السياحى وتبطين التربة ووضع تربة الأساس وذلك تمهيداً لرصف الطريق، كما استكمل رئيس المدينة المرور على القرى برفقة المهندسة رقية حماد رئيس هيئة الصرف الصحى، والمقاولين المنفذين لمشروع الصرف الصحى بالبغدادى بالمرور على المشروع، حيث قامت المهندسة رقية بشرح موقف الصرف بالقرية، خصوصاً بعد دخول القرى المشروع الرئاسى حياة كريمة، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن الإنتهاء من المشروع بالكامل نهايه العام الحالى، ويتم العمل حالياً فى خط النهائى لمحطة الصرف الرئيسية بالتوازى مع أعمال المحطات الفرعية.

وفى نفس السياق قاد رجال الوحدة المحلية بمركز ومدينة البياضية، بقيادة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، حملة لتنفيذ إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال حملات الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ  على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعدي عليها وحماية مجرى نهر النيل وإزالة التعدى على الأراضى الزراعية والأراضي المملوكة للدولة.

وقال وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الحملات عن إزالة عدد ( 4 ) حالات تعدي منهم حالتين على أملاك السكة الحديد، وحالتين على الأراضى الزراعية بإجمالي مساحة ( 2800 ) م2 بناحيه البغدادي، حيث تمت جميع الإزالات حتى مستوي سطح الأرض، وتم ذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، وبالتنسيق مع مديرية الزراعة إدارة حماية الأراضي والإدارة الزراعية، وبمعاونة الحملة الميكانيكية للمدينة، ومشرفى الإدارة الهندسية بمجلس مدينة البياضية.

جانب من تطوير طريق المراسي السياحية
جانب من تطوير طريق المراسي السياحية

 

جانب من توصيل الغاز الطبيعي بالبياضية
جانب من توصيل الغاز الطبيعي بالبياضية

 

رئيس المدينة يتابع تطوير طريق المسار السياحى
رئيس المدينة يتابع تطوير طريق المسار السياحى

 

رئيس مدينة البياضية يتابع توصيل الغاز الطبيعى
رئيس مدينة البياضية يتابع توصيل الغاز الطبيعى

 

لقاء رئيس المدينة مع الأهالى
لقاء رئيس المدينة مع الأهالى

 


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