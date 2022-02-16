رئيس مجلس القضاء الأعلى ناعيا المستشار سعيد مرعى: صاحب مسيرة قضائية كبيرة

كتب إبراهيم قاسم

نعى المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر، المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

وأكد رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أن المستشار الراحل سعيد مرعى كان رمزا وقيمة وقامة قضائية كبيرة وكان مخلصا في أداء رسالته ومثالا يحتذى به خلال مسيرته القضائية الكبيرة، مشيرا إلى أن قضاة مصر ينعون بخالص العزاء إلى الهيئات والجهات القضائية وأسرة الفقيد، داعين الله ان يتغمده بواسع رحمته.

وتوفى المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية السابق، اليوم، عن عمر يناهز الـ68 عاما، اثر تدهور حالته الصحية مؤخرا.

وأصيب سعيد مرعى، بوعكة صحية منذ 3 سنوات اضطر خلالها الى إجراء عملية جراحية لزراعة الكلى، ومنذ فترة وهو يعاني مما أدى الى تدهور صحته ودخوله على أثرها الى المستشفى.