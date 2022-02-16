رئيس الوزراء: 35% من نسبة التضخم فى مصر قادمة من الخارج

كتب سمير حسنى

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن 35% من نسبة التضخم في مصر حاليًّا قادمة من الخارج بسبب ارتفاع أسعار الوقود والشحن عالميًا، مضيفا: "العالم ييشهد فترة شديدة الاضطراب والاستثناء ومحصلتش في العالم من 100 سنة، فيه موجة تضخم عالمى والعالم كله بيتكلم عن نسب تضخم 5.5 % في متوسط تضخم في العالم المتقدم ووصل 7.5 في أمريكا في أعلى نسبة تضخم منذ 40 سنة.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى، نسبة التضخم في مصر 8% ووصلنا الى نفس نسبة التضخم قبل كورونا، متابعا: "طبيعي إن التقدم الاقتصادى يواكبه زيادات طفيفة فى التضخم، ومستهدفاتنا تحقيق 7% زائد أو سالب 2 .. ماشيين بنفس المستهدفات في ضوء هذا الموضوع".

وتابع: "الدولة اشتغلت بجهد هائل على توفير كل السلع ومنخليش المواطن يشعر للحظة بوجود نقص في اى سلعة وهذا حققناه، كان هناك دول متقدمة، لكن بعض السلع الأساسية مكنتش موجودة وكانوا بيقفوا طوابير.. محسسناش المواطن بأى نقص في أى سلعة رئيسية، لكن لازم نبقا واخدين بالنا ان غصب عننا اى زيادة في اى سلعة في الخارج بتأثر علينا بصورة او بأخري".