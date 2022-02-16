رئيس الوزراء: الاقتصاد حقق نموا بلغ 9 % فى النصف الأول من العام المالى

كتب سمير حسنى

كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن تحقيق نسبة نمو 9 % في النصف الأول من العام الجارى ، معلقا بقوله: "هذا يعطينا الثقة مع استمرار النمو في النصف الثاني من العام لتتجاوز نسبة النمو خلال العام الجارى 6 %.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى: "توقعاتنا مع الربع الثالث والرابع يمكن يتجاوز 6 % ليكون من أعلى معدلات النمو في العالم"، مشيرا إلى أن الربع الثاني حقق نسبة نمو 8.3 % وهذا رقم يوضح مدى تعافى الاقتصاد المصري وتسارع عملية النمو التي تحققت خلال هذه الفترة.

وأكد رئيس الوزراء، انخفاض معدلات البطالة عن الربع الأول، متابعا: " معنى ذلك أن فرص العمل المتاحة جيدة جدا.