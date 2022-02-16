اليوم السابع
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رئيس الوزراء: الاقتصاد حقق نموا بلغ 9 % فى النصف الأول من العام المالى

الأربعاء، 16 فبراير 2022 01:35 م
رئيس الوزراء: الاقتصاد حقق نموا بلغ 9 % فى النصف الأول من العام المالى مصطفى مدبولى
كتب سمير حسنى

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كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن تحقيق نسبة نمو 9 % في النصف الأول من العام الجارى ، معلقا بقوله: "هذا يعطينا الثقة مع استمرار النمو في النصف الثاني من العام لتتجاوز نسبة النمو  خلال العام الجارى 6 %.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى: "توقعاتنا مع الربع الثالث والرابع يمكن يتجاوز 6 % ليكون من أعلى معدلات النمو في العالم"، مشيرا إلى أن الربع الثاني حقق نسبة نمو 8.3 % وهذا رقم يوضح مدى تعافى الاقتصاد المصري وتسارع عملية النمو التي تحققت خلال هذه الفترة.

وأكد رئيس الوزراء، انخفاض معدلات البطالة عن الربع الأول، متابعا: " معنى ذلك أن فرص العمل المتاحة جيدة جدا.


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