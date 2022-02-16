رئيس الوزراء عن مزاعم استغلال مباريات الكرة لرفع سعر الوقود: الزيادة عالمية

كتب سمير حسنى

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة في التواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام لتوضيح القضايا التى تهم الرأى العام، كاشفا عن انتظام عقد المؤتمرات الصحفية التى تتيح فرصة التواصل، وتوضيح القضايا التى تشغل بال المواطن المصرى.

وعلق رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى على زيادة أسعار الوقود قائلا: " بيتقال أن حصلت زيادة واستغلينا ماتشات الكورة وزودنا وبنشوف الدعابات والمرح اللى بيبقا موجود من الشعب المصري ..الزيادات اللى حصلت في أسعار الوقود 9.7 % بالرغم من الارتفاع الكبير جدا فى أسعار الوقود عالميا والذى وصل إلى 54%".