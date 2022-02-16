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الحكومة توافق على تعديل المواد الخاصة بشروط تعيين المُعلمين بالأزهر الشريف

الأربعاء، 16 فبراير 2022 01:01 م
الحكومة توافق على تعديل المواد الخاصة بشروط تعيين المُعلمين بالأزهر الشريف اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار - تصوير - سليمان العطيفى

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
 
وشمل التعديل المواد الخاصة بشروط التعيين في وظائف المُعلمين بالأزهر الشريف، وكذا آلية التعيين بوظيفة "معلم مساعد"، إلى جانب إجازة التعيين بمنصب "شيخ معهد" و"وكيل معهد"، بالمعاهد الابتدائية الأزهرية لحملة دبلوم المعلمين، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من شيخ الأزهر، وتمت الموافقة، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات الأزهر الشريف، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الازهر

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

اليوم السابع بلس

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