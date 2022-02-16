رئيس أوكرانيا: لا نرى أى دليل على انسحاب روسى من الحدود

كتب أحمد عرفة

قال رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لا ترى أى دليل على انسحاب القوات الروسية من الحدود، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال نائب سكرتير مجلس الأمن الروسى، ميخائيل بوبوف، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تنفق ما بين 4 و5 مليارات دولار سنويا منذ عام 2014 على البرنامج المناهض لروسيا "ردع العدوان فى أوروبا".

وقال بوبوف فى مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا جازيتا" الروسية: "منذ عام 2014، ينفذ البنتاجون برنامج (ردع العدوان في أوروبا) المناهض لروسيا، والذي ينفق سنويا ما بين 4 و5 مليارات دولار من الميزانية العسكرية الأمريكية. اسم هذا البرنامج الذي يحتوي على معلومات مهمة ومعنى دعائى يهدف إلى تكوين صورة الولايات المتحدة على أنها صانعة سلام".

ووفقا للمسئول الروسى فإن الرد على تهديدات من هذا النوع يتطلب من روسيا تخصيص موارد مالية، والتى كان يمكن توجيهها لتحقيق مزيد من التنمية في روسيا.