اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ألمانيا تسجل أكثر من 219 ألف إصابة بكورونا و247 وفاة آخر 24 ساعة

الأربعاء، 16 فبراير 2022 10:08 ص
ألمانيا تسجل أكثر من 219 ألف إصابة بكورونا و247 وفاة آخر 24 ساعة كورونا فى ألمانيا - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت ألمانيا رقمًا قياسيًا جديدًا من الإصابات بفيروس كوفيد-19 في يوم واحد، بإحصاء أكثر من 219 ألف حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية بألمانيا، عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن السلطات الصحية سجلت 219 ألفا و972 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية على مستوى البلاد إلى جانب تسجيل 247 حالة وفاة.


وأضاف المعهد الألماني أنه بعد تسجيل أحدث الإحصائيات يرتفع إجمالي الإصابات إلى 12 مليونا و800 ألف و315 حالة فيما بلغ تراكمي الوفيات 120 ألفا و474 حالة وفاة مسجلة منذ بدء الوباء.


وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 8 ملايين و135 ألفا و100 حالة منذ بداية الجائحة. 


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