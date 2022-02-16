اليوم السابع
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الأربعاء، 16 فبراير 2022 06:10 ص
أكرم القصاص
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حياة كريمة.. تفاصيل تطوير 217 وحدة صحية ومركزا طبيا بسوهاج فى 7 معلومات

الأربعاء، 16 فبراير 2022 05:00 ص
حياة كريمة.. تفاصيل تطوير 217 وحدة صحية ومركزا طبيا بسوهاج فى 7 معلومات تفاصيل تطوير 217 وحدة صحية ومركز طبى بسوهاج
سوهاج محمود مقبول

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المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة واحد من المشروعات التى اخترقت القرى بكافة المجالات سواء تعليم أو صحة أو شباب ورياضة أو طرق أو كهرباء أو صرف صحى أو مياه شرب هذه المشروعات تخدم المواطن فى القرى الأكثر إحتباجا.

ومن أهم المشروعات التى يتم تنفيذها هى مشروعات البنية التحتية فى قطاع الصحة من خلال تطوير خط الدفاع الأول فى ذلك القطاع وهو قطاع الإسعاف والمراكز الصحية من خلال إنشاء وتطوير 217 وحدة صحية ومركز طبى ووحدة اسعاف بالقرى المستهدفة.

اليوم السابع قدم من خلال المعلومات التالية أهم الإنجازات التى تمت فى ذلك القطاع على مستوى القرى الأكثر إحتياجا ضمن المبادرة الرئيسية حياة كريمة تعرف عليها.

1 – عدد الوحدات الصحية والمراكز الطبيبة ونقاط الإسعاف التى تم تطويرها 217 ما بين إنشاء والتطوير.

2-  أعمال التطوير شملت إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة على الوضع القائم.

3 - خطة المشروعات تشمل إنشاء 25 مركز طبي، وإنشاء وتطوير 153 وحدة صحية، و 35 نقطة إسعاف.

4 – إنشاء  وتطوير 4 مستشفيات وهى " مستشفى المراغة المركزي، وتطوير مستشفى العسيرات المركزي، وإنشاء مستشفى المنشاة المركزي، وإنشاء مستشفى البلينا المركزي.

5 - الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 46 وحدة صحية بمختلف مراكز المحافظة.

 6 - تلك المشروعات تساهم بشكل كبير فى  تغيير واقع الريف بسوهاج.

7 تلك المشروعات تساهم  فى تقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية لأهالى سوهاج .

 

مبادرة الرئيس السيسى حياة كريمة
مبادرة الرئيس السيسى حياة كريمة

 

نقطة إسعاف برديس 1
نقطة إسعاف برديس 1

 

وحدة اسعاف الروافع
وحدة اسعاف الروافع

 

وحدة اسعاف مطورة
وحدة اسعاف مطورة

 

وحدة صحية جديدة
وحدة صحية جديدة

 

وحدة صحية من الداخل
وحدة صحية من الداخل

 

 


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