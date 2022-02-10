حياة كريمة بسوهاج.. إنشاء وتطوير 217 وحدة صحية ووحدة إسعاف بالقرى المستهدفة

سوهاج محمود مقبول

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن إجمالي عدد مشروعات الصحة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرى سوهاج، قد ارتفع إلى 217 مشروعا ما بين إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة على الوضع القائم.

وأوضح محافظ سوهاج، أن خطة المشروعات تشمل إنشاء 25 مركزا طبيا، وإنشاء وتطوير 153 وحدة صحية، و35 نقطة اسعاف، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 4 مستشفيات وهي "مستشفى المراغة المركزي، وتطوير مستشفى العسيرات المركزي، وإنشاء مستشفى المنشاة المركزى، وإنشاء مستشفى البلينا المركزى".

وأشار "الفقى" إلى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 46 وحدة صحية بمختلف مراكز المحافظة، لافتا إلى استمرار العمل بباقي المشروعات بنسب تنفيذ مختلفة، مؤكدا أهمية تلك المشروعات في تغيير واقع الريف بسوهاج، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية لأهالي سوهاج.