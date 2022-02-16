حملة مكبرة لغلق المحال التجارية المخالفة بنفق المحطة فى الشرقية.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة حي أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة شعبان أبو الفتوح، رئيس حي أول الزقازيق، بالتنسيق مع قسمي الإشغالات والأزمات والكوارث في حي أول الزقازيق، حملة تفتيشية خلال الساعات الماضية؛ لمتابعة وغلق المحال التجارية غير المرخصة.

واستهدفت الحملة غلق المحال التجارية المخالفة والغير مرخصة في مناطق (نفق المشاة بمحطة قطارات الزقازيق – ميدان عرابي – شارع النقراشي – أمام القصر الأبيض – أمام محطة قطار الشرق).

وتم إلزام الباعة الجائلين بالافتراش بـ بضاعاتهم في الأماكن المسموح بها لهم فقط؛ وذلك لتيسير حركة المشاة والسيارات في المنطقة، فضلًا عن تنفيذ وإنفاذ القانون وعدم السماح بوجود محال تجارية تفتح أبوابها دون تراخيص من الجهات المختصة.