اليوم السابع
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حملة مكبرة لغلق المحال التجارية المخالفة بنفق المحطة فى الشرقية.. صور

الأربعاء، 16 فبراير 2022 10:53 ص
حملة مكبرة لغلق المحال التجارية المخالفة بنفق المحطة فى الشرقية.. صور المحال
الشرقية- فتحية الديب

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شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة حي أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة شعبان أبو الفتوح، رئيس حي أول الزقازيق، بالتنسيق مع قسمي الإشغالات والأزمات والكوارث في حي أول الزقازيق، حملة تفتيشية خلال الساعات الماضية؛ لمتابعة وغلق المحال التجارية غير المرخصة.

واستهدفت الحملة غلق المحال التجارية المخالفة والغير مرخصة في مناطق (نفق المشاة بمحطة قطارات الزقازيق – ميدان عرابي – شارع النقراشي – أمام القصر الأبيض – أمام محطة قطار الشرق).

وتم إلزام الباعة الجائلين بالافتراش بـ بضاعاتهم في الأماكن المسموح بها لهم فقط؛ وذلك لتيسير حركة المشاة والسيارات في المنطقة، فضلًا عن تنفيذ وإنفاذ القانون وعدم السماح بوجود محال تجارية تفتح أبوابها دون تراخيص من الجهات المختصة.

 

المحال التجارية الموجودة أعلى نفق المحطة 02
المحال التجارية الموجودة أعلى نفق المحطة

 

المحال التجارية الموجودة أعلى نفق المحطة
المحال التجارية الموجودة أعلى نفق المحطة

 

 

نفق المحطة في الزقازيق
نفق المحطة في الزقازيق

الشرقية

الباعة الجائلين

حملة غلق المحال التجارية

محطة قطار الشرق

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