جامعة بنها تتقدم فى تصنيف التايمز البريطانى للجامعات الشابة لعام 2022

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن الجامعة احتلت الترتيب 301–350 من بين 790 جامعة عالمياً تم تصنيفهم في هذا الإصدار بتصنيف التايمز البريطاني للجامعات بزيادة 315 جامعة عن الإصدار السابق، كما تأتي الجامعة بالمجموعة السابعة على المستوى 29 جامعة مصرية ظهرت بتصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة 2022، وذلك للعام الثالث.

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا التصنيف هو أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة التايمز البريطانية لمؤسسات التعليم العالي والتي تصدرها سنويا لمقارنة أداء الجامعات عالميا، حيث يصنف هذا الاصدار الجامعات عالميا التي يبلغ عمرها 50 عام أو أقل وأن تصنيف التايمز البريطاني يعتمد على 5 معايير تشتمل 13 مؤشر وهي الاستشهادات العلمية والتأثير البحثي للجامعة، وعدد وسمعة الأبحاث والدخل العائد منها بالإضافة إلى البيئة التعليمية ونتائج استبيانات شركة تومسون رويترز لقياس السمعة البحثية والتعليمية للجامعات بمشاركة 20000 باحث وعالم.

وأضاف أنه يتم حساب عدد شهادات الدكتوراة الممنوحة من قبل الجامعة مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أعضاء الهيئة التدريسية وكذا تنوع التخصصات في الجامعة ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة ونسبة طلبة الدراسات العليا إلى طلبة البكالوريوس التي تعكس نشاط البيئة البحثية في الجامعة ودخل وميزانية الجامعة.