تفاصيل زيارة وفد من منسقى حياة كريمة لجامعة القناة

الإسماعيلية - السيد فلاح

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة حريصة كل الحرص على تقديم كل الإمكانيات و الكوادر من أجل تحقيق تنمية الوطن للمشاركة بمبادرة حياة كريمة، تلك المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف توفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا و تساهم فى التخفيف عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمعه صباح اليوم بمكتبه بوفد من منسقى مبادرة حياة كريمة الدكتور محمد أنور ترك و الدكتورة نهال كمال و المهندس نبيل عصام تناول اللقاء بحث مزيد من سبل التعاون بين الجامعة والمبادرة.

أكد رئيس الجامعة أن جامعة القناة من أوئل الجامعات التى تنظم قوافل الاصحاح البيئى الذى يجوب محافظات إقليم القناة وسيناء ويقدم خدماته الطبيبة و الإرشاد الزراعى و التثقيف الصحى و الطب البيطرى وذلك للقرى الأكثر احتياجا، مقدما الكشف و العلاج بالمجان للأهالى و تحويل من تستدعى حالات إلى إجراء عمليات أو إجراء مزيد من التحاليل و الفحوصات إلى المستشفى الجامعى بالمجان.

و عرض رئيس الجامعة على منسقى المبادرة الجدول الزمنى لقوافل الإصحاح البيئى التى ستنظمها الجامعة خلال عام 2022 والتى تتضمن أكثر من 23 قافلة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور عادل حسن المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية و الدكتور حسام مصطفى وكيل كلية التربية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة و المحاسب عمرو كشك مدير عام الإدارة العام لمشروعات البيئة، وعلى الجانب الآخر أشاد وفد مبادرة حياة كريمة بالدور الذى تقوم به الجامعة لتقديم خدماتها للمجتمع الخارجى، مشيرا إلى أن اللقاء يهدف إلى زيادة التعاون بين الجانبين لتحقيق مزيد من الإنجازات على أرض الواقع ويساعد فى التخفيف عن كاهل المواطنين.

كما تناول اللقاء بحث سبل مساهمة المستشفيات الجامعية فى المبادرة، وما تقدمه الأقسام المعنية بذوى الهمام فى المبادرة خاصة وأن المستشفى الجامعى لديها عيادة خاصة بذوى الهمام وتقوم بدور كبير فى تقديم خدماتها الطبية لهم، بالإضافة إلى بحث توفير عناصر التدريب البشرى التى ستقوم بها الجامعة لأبناء القرى التى تستهدفها المبادرة، وأيضا تنمية و رعاية الموهوبين بتلك القرى فى كافة المجالات.