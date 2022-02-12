رئيس جامعة قناة السويس يفتتح العناية المركزة للأطفال بالمستشفى الجامعى

الإسماعيلية - صبرى غانم

أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إلى الطفرة الكبيرة في البنية التحتية والإنشائية التى تشهدها المستشفيات الجامعية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمتابعة مستمرة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، متمثلة في قيام الجامعة بدور هام لتقديم خدمة طبية متميزة للمترددين عليها دون عناء، وتحرص على الاهتمام برفع كفاءة المستشفيات الجامعية بها وذلك عن طريق تطوير، ورفع قدراتها، ودعمها بالاحتياجات والأجهزة الطبية الحديثة لتأهيل وتطوير الأقسام الطبية المختلفة بها.

وأكد رئيس جامعة قناة السويس، أن تلك الافتتاحات وأعمال تطوير ورفع كفاءة الأقسام الداخلية للمستشفى الجامعى تأتى في إطار خطة التطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية للدخول ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل التى ترعاها الدولة، حيث جاء ذلك أثناء إفتتاح رئيس جامعة قناة السويس للعناية المركزه للأطفال وقسم الأطفال بالمستشفى الجامعي، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال رفع الكفاءة بها وتجديدها وفقا لاحدث المعايير العالمية للمنشات الطبية ضمن خطة التطوير والتجديد لجميع القطاعات بالمستشفيات الجامعية لخدمة مجتمع إقليم مدن القناة وسيناء.

وأعلن "مندور" أن العناية المركزة للأطفال بسعة 15 سرير بواقع عدد 10 سرير كاملة التجهيز بالمونيتور وجهاز التنفس الصناعي، عدد 2 سرير رعاية وسيطة مجهز المونيتور وعدد 2 سرير رعاية وسيطة للمرضى تحت الملاحظة وتجهيز للخروج للقسم بدون مونيتور بالإضافة إلى عدد 1 سرير استقبال وتجهيز المرضى للدخول مجهز بمونيتور .

وعن التطوير والتوسعات بقسم الأطفال قال "مندور" إنه تم زيادة عدد الأسره إلى 18 سرير فى 6 غرف بالإضافة إلى حجرة المعالجة واستقبال الحالات المجهزه بـ 4 شازلونج، و حضر الافتتاح السيدة هدى فرج امين عام الجامعه، هذا وحرص رئيس الجامعة على تقديم الشكر لفريق العمل الطبى المتميز برئاسة الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب والدكتور عادل حسن المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والدكتور أحمد أنور نائب مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتورة هدى عطوة رئيس قسم الاطفال، والدكتورة مروة عرابى مدير المستشفى الجامعي و الدكتور محمد عمرو مدير إدارة المتابعة و الدكتور حسن سعد مدير القسم الداخلى لما قدموه من جهد وعمل دؤوب لتطوير وتجديد المستشفى الجامعى من جهة مع المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة لمواطنى إقليم القناة وسيناء من جهه أخرى.

وعلى هامش الافتتاح حرص رئيس الجامعة، على متابعة أعمال الصيانة والتجديد التى تتم في قسم الباطنة والتى فى مرحلة التجديد والتأهيل لإعادة الافتتاح قريباً، كما تفقد قسم الطوارئ واطمئن على سير العمل بداخله ومدى سرعة الاستجابة من الطاقم الطبي لإجراء عملية الكشف وإجراء الفحوصات و التشخيص وتقديم الخدمات الطبية المناسبة للمرضى.



رئيس جامعة قناة السويس يفتتح العناية المركزة للأطفال بالمستشفى (1)



رئيس جامعة قناة السويس يفتتح العناية المركزة للأطفال بالمستشفى (2)



رئيس جامعة قناة السويس يفتتح العناية المركزة للأطفال بالمستشفى (3)



رئيس جامعة قناة السويس يفتتح العناية المركزة للأطفال بالمستشفى (4)



رئيس جامعة قناة السويس يفتتح العناية المركزة للأطفال بالمستشفى (5)