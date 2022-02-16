تفاصيل الهجوم الإلكترونى على وزارة الدفاع والقوات المسلحة الأوكرانية

كتبت : نهال أبو السعود

تعرضت مواقع وزارة الدفاع والقوات المسلحة الأوكرانية وعدد من البنوك في كييف لهجمات الكترونية وفقا لتصريحات وكالات حكومية اوكرانية.

وبحسب مجلة بوليتيكو، لم يتضح على الفور من المسؤول عن حادث القرصنة، وقال فيكتور زورا ، نائب رئيس مصلحة الدولة للاتصالات الخاصة، وحماية المعلومات في أوكرانيا (SSSCIP) - الذى يحقق في الحادث: "من السابق لأوانه تحميل المسئولية".

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية في تغريدة إن المواقع الإلكترونية معطلة وأنه من المحتمل أن تكون مستهدفة من قبل هجوم متعمد، وقالت وكالة أوكرانية منفصلة، هى مركز الاتصالات الاستراتيجية وأمن المعلومات ، إن الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة الأوكرانية تعرض للهجوم أيضًا.

وقالت الوكالة أيضًا إن بنكين في أوكرانيا تعرضوا للهجوم أيضا، قالت الشرطة الإلكترونية الأوكرانية في تغريدة على تويتر إن لديها أدلة على أن أفراد مجهولين يرسلون رسائل نصية حول حالات فشل أجهزة الصراف الآلي الأوكرانية الاحتيالية.

ولم تنسب الحكومة الأوكرانية والولايات المتحدة الهجوم بعد إلى أي دولة أو جماعة إجرامية. ورفض متحدث باسم وكالة الأمن القومي التعليق، ولم يرد البيت الأبيض ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية على الفور على طلبات التعليق.

يأتي الهجوم الإلكتروني بعد تعطيل حوالي 70 موقعًا إلكترونيًا لـلحكومة الأوكرانية في يناير ، وهو هجوم ألقى المسؤولون الأوكرانيون باللوم فيه على روسيا، لم تنسب الولايات المتحدة رسميًا الهجمات إلى أي شخص وقتها، وبعد أيام أعلنت مايكروسوفت اكتشاف برامج ضارة في أنظمة الحكومة الأوكرانية يمكن تشغيلها لتعطيل العمليات عبر الإنترنت في أي لحظة زلم يتم اعلان مصدر البرامج الضارة.