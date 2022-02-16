"تعليم المنوفية": فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية السبت

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت الدكتور أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بداية من الأسبوع المقبل وبالتحديد بداية من يوم السبت.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تقديم التظلم فى كل إدارة تعليمية تابع لها الطالب والطالبة، وسوف يتم مراجعة المادة طبقا لما تظلم، مشيرًا إلى أن كل مايشغلنا هو أن يحصل كل طالب وطالبة على حقه فى حالة إذا كان له درجات سوف يتم إضافتها له.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد اعتمد أمس نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2022 بنسبة نجاح 77.04 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، وبلغ عدد الحاضرين (83695) طالبا، كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادى للصم دور يناير 2022 بنسبة نجاح 83% وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين (41) طالبا، وعدد الناجحين (34) طالبا، كما تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح (80%) وتقدم للامتحان (5323) طالبا، وحضر (4873) طالبا، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادى للمكفوفين دور يناير 2022 بنسبة نجاح 53.85 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان (13) طالبا وعدد الناجحين ( 7 ) طلاب .

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسى وتحقيق نتائج مشرفة ومرموقة .

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2022 بلغ (83) ألف و (839) طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ، مؤكدة أن المديرية قد أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسى الثانى والإنتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لإستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لضمان انتظام اليوم الدراسى.