اليوم السابع
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الأربعاء، 16 فبراير 2022 01:23 م
أكرم القصاص
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تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 تبدأ غدا فى الغربية لمدة 15 يوما

الأربعاء، 16 فبراير 2022 12:23 م
تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 تبدأ غدا فى الغربية لمدة 15 يوما تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 تبدأ غدا بالغربية
الغربية مصطفى عادل

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تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، عن فتح باب تلقى التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، غدا الخميس ولمدة 15يوما.

وأوضح بيان المديرية أن رسوم تقديم التظلمات 20جنيها عن كل مادة ويبدأ تقديم التظلمات من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

وأشار بيان المديرية أنه تيسيرا على المواطنين وحفاظا على سلامتهم فيتم تقديم التظلمات بكل إدارة تعليمية على مستوى الإدارات العشر.

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية للعام الدراسي 2021/ 2022، وذلك بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادى، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام 80.11% للإعدادية العامة.

ويتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بأصدق التهاني لأبناء المحافظة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في الفصل الدراسي الثاني موجهاً الشكر لرجال التربية والتعليم، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الغربية.

وصرح وكيل الوزارة أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 88870 طالب وطالبة حضر منهم 88723 طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 80.11% كما تقدم لأداء امتحان الشهادة الإعدادية المهنية 4729 طالب وطالبة، حضر منهم 4581 طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح بينهم 85.11% في حين بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100% و 97.3% للصم.


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