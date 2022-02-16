اليوم السابع
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تحرير 8314 مخالفة مرورية متنوعة بالطرق السريعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 16 فبراير 2022 12:29 م
تحرير 8314 مخالفة مرورية متنوعة بالطرق السريعة خلال 24 ساعة حملات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 8314 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2018 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و184 مخالفات السير بدون تراخيص، و28 مخالفة عن الدراجات النارية، و32 مخالفة موقف عشوائى، و39 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.


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