تجديد حبس عاطل متهم بقتل سائق بسبب "ركنة موتوسيكل" فى مصر القديمة

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقتله سائق مستخدما عصا حديدية ملحوم برأسها أسطوانة صاروخ تقطيع الحديد فى مصر القديمة، بسبب خلاف على ركنة موتوسيكل، حيث تشاجر المتهم وأشقائه مع شقيق الضحية وحال تدخله لتخليص شقيقه من بين أيديهم قاما أحدهم بضربه فوق رأسه بآلة حادة، ونتج عنها وفاته ونقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل، كما أمرت بفحص عينة من الدم للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة، إشارة من مستشفى قصر العينى، مفادها استقبال المواطن "محى.ا.م"، 58 سنة، سائق ومقيم عزبة خير الله، دائرة القسم، مصاب بجرح غائر فى الرأس وتوفى جراء إصابته البالغة.

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين شقيق الضحية وكلا من المتهمين وهم "مؤمن.خ"، "محمد.خ"، و"احمد.خ"، ونجل عمهم "محمود.م"، بسبب قيام شقيق الضحية بالاصطدام بموتوسيكل ملك أحد المتهمين فقاموا بالتشاجر معه وتدخل المجنى عليه لتخليص شقيقه من بين ايديهم فقام احدهم بضربه بواسطة ماسورة حديدية مثبت بها أسطوانة صاروخ لقطع الحديد.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.