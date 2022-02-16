بيلاروسيا: لن يبقى جندى روسى واحد فى البلاد بعد المناورات المشتركة

وكالات

أكدت بيلاروسيا، الأربعاء، أن جميع الجنود الروس المتواجدين على أراضيها في إطار المناورات العسكرية الواسعة النطاق، سيغادرون البلاد مع الانتهاء المرتقب لهذه التدريبات في العشرين من فبراير.

وقال وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، في مؤتمر صحفي "لن يبقى جندي روسي واحد، ولا قطعة واحدة من المعدات (العسكرية) في بيلاروسيا بعد إجراء المناورات مع روسيا"، في وقت زاد هذا الانتشار العسكري المخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

والخميس الماضي، باشر الجيشان الروسي والبيلاروسي مناورات عسكرية مشتركة في بيلاروسيا تستمر عشرة أيام، على ما أعلنت موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن "التدريبات تجري بهدف الاستعداد لوقف وصد هجوم خارجي في إطار عملية دفاعية". وسيتدرب الجنود على تعزيز أجزاء من الحدود البيلاروسية لمنع إيصال أسلحة وذخيرة إلى البلاد إلى جانب سيناريوهات أخرى، وفق الوزارة.