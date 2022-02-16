بيطرى دمياط ينظم قافلة مجانية فى قرية سيف الدين بالزرقا.. صور

دمياط - معتز الشربينى

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات القافلة العلاجية البيطرية المجانية بقرية سيف الدين التابعة لإدارة الزرقا البيطرية، وذلك بالتعاون مع مستشفي بروك الخيري والتى تقام لمدة يوم واحد.

وأسفرت القافلة عن علاج عدد 130 رأسا من الخيول، و250 رأس ماشية، و450 من الدواجن.

يأتى ذلك ضمن خطة القزافلةالالبيطرية المجانية التى تنفذها مديرية الطب البيطرى بدمياط، وذلك تحت إشراف الدكتور ايهاب شكري مدير عام الطب البيطرى، ودكتورة وطنية السيد مدير إدارة الزرقا، وبالتعاون مستشفي بروك الخيري لعلاج الخيول.



بيطرى دمياط ينفذ قافلة مجانية فى سيف الدين بالزرقا (1)



بيطرى دمياط ينفذ قافلة مجانية فى سيف الدين بالزرقا (2)