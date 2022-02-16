اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 فبراير 2022 06:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بيطرى دمياط ينظم قافلة مجانية فى قرية سيف الدين بالزرقا.. صور

الأربعاء، 16 فبراير 2022 04:35 م
بيطرى دمياط ينظم قافلة مجانية فى قرية سيف الدين بالزرقا.. صور بيطرى دمياط ينفذ قافلة مجانية فى سيف الدين بالزرقا
دمياط - معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات القافلة العلاجية البيطرية المجانية بقرية سيف الدين التابعة لإدارة الزرقا البيطرية، وذلك بالتعاون مع مستشفي بروك الخيري والتى تقام لمدة يوم واحد.

وأسفرت القافلة عن علاج عدد 130 رأسا من الخيول، و250 رأس ماشية، و450 من الدواجن.

يأتى ذلك ضمن خطة القزافلةالالبيطرية المجانية التى تنفذها مديرية الطب البيطرى بدمياط، وذلك تحت إشراف الدكتور ايهاب شكري مدير عام الطب البيطرى، ودكتورة وطنية السيد مدير إدارة الزرقا، وبالتعاون مستشفي بروك الخيري لعلاج الخيول.

بيطرى دمياط ينفذ قافلة مجانية فى سيف الدين بالزرقا (1)
بيطرى دمياط ينفذ قافلة مجانية فى سيف الدين بالزرقا (1)

 

بيطرى دمياط ينفذ قافلة مجانية فى سيف الدين بالزرقا (2)
بيطرى دمياط ينفذ قافلة مجانية فى سيف الدين بالزرقا (2)

 

بيطرى دمياط ينفذ قافلة مجانية فى سيف الدين بالزرقا (3)
بيطرى دمياط ينفذ قافلة مجانية فى سيف الدين بالزرقا (3)

 


دمياط

اخبار دمياط

الطب البيطرى

اخبار الطب البيطرى

الزرقا

اخبار المحافظات

بيطرى دمياط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"تعليم دمياط" تشارك فى مبادرة "شجرة تساوى حياة" ضمن "حياة كريمة"

الأربعاء، 16 فبراير 2022 02:56 م

ميناء دمياط: رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام 145 ألف طن

الأربعاء، 16 فبراير 2022 02:37 م

وكيل "تعليم دمياط" يجتمع بمديرى الإدارات لمناقشة خطة الفصل الدراسى الثانى

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 07:03 م

نتيجة الشهادة الإعدادية .. ننشر نتيجة محافظة دمياط برقم الجلوس

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 04:51 م

محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 03:12 م

هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 32 سفينة خلال آخر 24 ساعة

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:24 م

ضبط 43 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة موسعة بدمياط

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 12:42 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة