اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بوتين يحدد شروط مواصلة تصدير الغاز الروسى إلى أوروبا عبر أوكرانيا

الأربعاء، 16 فبراير 2022 12:00 ص
بوتين يحدد شروط مواصلة تصدير الغاز الروسى إلى أوروبا عبر أوكرانيا فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
موسكو أ ش أ/

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أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عن استعداد بلاده مواصلة إمدادات الغاز الطبيعى من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا حتى بعد 2024 بشرط وجود طلب من المشتريين فى أوروبا وربحيته.

 

وجاء تصريح الرئيس الروسي، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى أولاف شولتس، فى موسكو عقب محادثات جرت بينهما فى الكرملين لمدة 3 ساعات، تطرقت إلى العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الأمنية الدولية والوضع المحيط بأوكرانيا.

 

وفيما يتعلق بمشروع "السيل الشمالي-2" ، أكد الرئيس الروسى مجددا أن المشروع من شأنه تعزيز أمن الطاقة فى أوروبا.

 


بوتين

تصدير الغاز الروسى

أوروبا

أوكرانيا

روسيا

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