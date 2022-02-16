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بوتين يتلقى دعوة من مجلس الدوما للاعتراف بجمهوريتى دونيتسك ولوجانسك

الأربعاء، 16 فبراير 2022 05:58 م
بوتين يتلقى دعوة من مجلس الدوما للاعتراف بجمهوريتى دونيتسك ولوجانسك بوتين
كتب أحمد عرفة

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تلقى دعوة من مجلس الدوما للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله فى أن يثمر لقاؤه مع نظيره البرازيلي جايير بولسونارو عن نتائج إيجابية.

 

 

ورحب بوتين، في مستهل اللقاء في الكرملين اليوم الأربعاء بزيارة بولسونارو، قائلا: "آمل أن يكون لقاؤنا مفيدا، لاسيما أن البرازيل تعد أحد شركائنا الرئيسيين، إن لم أقل إنها أبرز شركاءنا التجاريين والاقتصاديين في أمريكا اللاتينية".

 

من جهته، وصف بولسونارو زيارته إلى موسكو بأنها رسالة للعالم بأن العلاقات بين البرازيل وروسيا جيدة.

 

وكان الكرملين قد ذكر في وقت سابق أن الرئيسين الروسي والبرازيلي سيبحثان المسائل المتعلقة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطوير التعاون التجاري الاقتصادي والعلمي التقني والثقافي الإنساني بينهما، إضافة إلى بحث القضايا الدولية.


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