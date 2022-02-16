اليابان تدرس رفع الحجر الصحى عن الوافدين أول مارس المقبل

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أكد مسئولون يابانيون، أن الحكومة المركزية تخطط لرفع سقف عدد الوافدين الجدد يوميًا والذي ارتبط بمكافحة فيروس كورونا المستجد، من 3 آلاف و500 إلى 5 آلاف بداية من شهر مارس المقبل، مع النظر في إلغاء شرط الحجر الصحي الصارم عند الوصول.



وقال مصدر مطلع بالحكومة، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء كيودو الرسمية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تدرس إلغاء فترة الحجر الصحي الحالية البالغة سبعة أيام للوافدين غير المقيمين إذا قدموا شهادات تظهر نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية وتلقيهم لجرعة لقاح ثالثة.



وكانت الحكومة اليابانية قد أقرت - في نهاية نوفمبر الماضي- قيوداً من أجل منع تفشي متغير أوميكرون شديد الانتقال، تمنع دخول الرعايا الأجانب، مع استثناءات قليلة، حتى نهاية هذا الشهر ولكن هذه القيود، وهي الأكثر صرامة بين مجموعة الدول الصناعية السبع، تعرضت لانتقادات حادة نظراً لصرامتها من قبل دوائر الأعمال والمؤسسات الأكاديمية في الداخل والخارج.



ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا مؤتمرا صحفيا يوم غد الخميس لشرح تفاصيل الخطة، فيما قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إن حوالي 150 ألف طالب أجنبي يحملون تأشيرات دخول لليابان لم يتمكنوا من دخول البلاد بحلول نهاية العام الماضي بسبب ضوابط كوفيد-19 الحدودية.



وكشف كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو - في مؤتمر صحفي دوري - أن عدد الأشخاص الذين دخلوا اليابان حديثًا في الفترة من 29 نوفمبر إلى 10 فبراير بلغ حوالي 6 آلاف شخص، مضيفا أن الحكومة تدرك أن هناك طلبات مختلفة فيما يتعلق بالإجراءات، وإنها تدرس تقديم خطة لتخفيفها في أقرب وقت ممكن.