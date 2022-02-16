الكهرباء: رفع العداد واستبداله بمسبوق الدفع حال عدم سداد فاتورتين

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تشن حملات مكثفة لتحصيل المتأخرات لدى المشتركين، خاصة بعد تفعيل خدمة السداد الإلكترونى، لافتا إلى أن هناك تعليمات من الشركة القابضة لكهرباء مصر برفع العداد واستبداله بعداد مسبوق الدفع حال تراكم المديونيات على المشترك على الأقل بفاتورتين.



وأشار حمزة إلى أن كل ما يحتاجه المشترك هو كود السداد الإلكترونى ليتمكن من السداد، مشيرا إلى أن المواطن يجب أن يكون حريصا جدا على إدخال كود السداد الإلكترونى، خاصة أنه لا يمكن استرداد قيمة الأموال المسددة حال إدخال الأرقام بشكل خاطئ.



وقال حمزة هناك عدة منافذ إلكترونية لسداد فواتير الاستهلاك الشهرية، منها منافذ فورى على مستوى الجمهورية وتطبيقات الكهرباء الذكية، علاوة على تفعيل خدمة سداد قيمة فاتورة الاستهلاك على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونيه على مدار الساعة.