ارتفاع طفيف لصادرات الكهرباء المصرية في نوفمبر الماضى لتتجاوز 2 مليون دولار

كتب: مدحت عادل

سجلت الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية ارتفاعا طفيفا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية نحو 2 مليون و843 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت نحو 2 مليون و239 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 604 ألف دولار.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الكهرباء جاءت ضمن الصادرات المصرية من خلال تلك الفترة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليار و476 مليون و559 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت 2 مليار و478 مليون و748 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو مليار و997 مليون و811 ألف دولار.

ووفقا للنشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية لشهر نوفمبر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة العجز فى الميـزان التجـارى نحو 1.19 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2021 مقابل 3.22 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدره 63.1٪.

وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبة 80.6٪، حيـث بلغـت 4.48 مليــار دولار خـلال شهــر نوفمبر 2021 مقابل 2.48 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـمها أسمدة بنسبة 83.3٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 51.9٪، فواكه طازجة بنسبة 50.2٪، ملابس جاهـزة بنسبــة 31.5٪.