اليوم السابع
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الأربعاء، 16 فبراير 2022 01:44 م
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الكنيسة الكاثوليكية تبدأ صلوات تجنيز الأنبا يوحنا قلته بكاتدرائية مدينة نصر

الأربعاء، 16 فبراير 2022 01:05 م
الكنيسة الكاثوليكية تبدأ صلوات تجنيز الأنبا يوحنا قلته بكاتدرائية مدينة نصر جنيز الأنبا يوحنا قلته
كتب: محمد الأحمدى - تصوير خالد كامل

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تبدأ الكنيسة القبطية الكاثوليكية صلوات تجنيز الأنبا يوحنا قلته المعاون البطريركى للأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك فى مصر. 
 
ويشارك فى صلوات التجنيز عدد من الأباء والمطارنة وراهبات قلب يسوع المسيح، حيث بدأت بالقداس الإلهى وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا. 
 
أقيمت مساء أمس، صلاة رفع بخور عشية، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة والمطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، والعديد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، ومحبي الأنبا يوحنا قلته.
 
 
 
 

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