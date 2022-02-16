اليوم السابع
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الكشف على 1220حالة فى قافلة حياة كريمة بقرية دناصور بالمنوفية

الأربعاء، 16 فبراير 2022 12:35 م
الكشف على 1220حالة فى قافلة حياة كريمة بقرية دناصور بالمنوفية قافلة طبية - ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنوفية بالتعاون مع فريق شباب وأطباء فينا خير قافلة علاجية مجانية بقرية دناصور التابعة لمركز ومدينة الشهداء للكشف المجانى على الأسر الأولى بالرعاية بالقرية.

وأكد منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنوفية مهندس محمد ربيع حسانين ان القافلة تمكنت من الكشف  المجانى بتخصصات متعدده  على عدد اكثر من  1220 حاله شامله التحويلات التى تمت داخل العيادات الخارجية بالمركز الطبى بالقرية.

و أكد منسق حياه كريمه أن القافلة تمت بنجاح بمساعدة مجموعة مميزة من اطباء الخير المتطوعين رغبه منهم فى مساعدة اهالينا بالقريه وهم الدكتور أحمد شاكر أبو حجر إستشارى الجلدية والتناسلية، والدكتور أحمد سعيد الكيلانى استشارى جراحة عامه وجراحات الأورام.

وبمشاركة الدكتور أحمد عبد الحليم أخصائى جراحات المخ والأعصاب، والدكتور عبد الرحمن حشيش  أخصائى العلاج الطبيعى والتخسيس، والدكتور أحمد الشرقاوى  أخصائى جراحات الانف والاذن والحنجرة، والدكتور كرم أخصائى باطني، والدكتوره مى كمال أخصائى أطفال وحديثى الولاده، الدكتوره نهى عبد المنعم أخصائى جراحات الفم والأسنان، الدكتوره هبه كمال  أخصائى التخاطب وتعديل السلوك.

وأشارت الدكتوره روان عمران منسق القوافل الطبيه بمركز الشهداء ان القافله تم دعمها من معامل النهار للتحاليل الطبيه بالشهداء قدمت خصومات على التحاليل بالقافلة صلت إلى 50% والحالات الغير مقتدره مجانا، كما أرسلت دكتوره أمل شودف مدير إدارة فريق التطعيم ضد فايروس كرونا.


المنوفية

محافظة المنوفية

حياة كريمة

قافلة طبية

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