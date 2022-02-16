اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 فبراير 2022 02:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

الفلفل الأخضر الحار يساعد فى إنقاص دهون البطن وإدارة مرض السكرى

الأربعاء، 16 فبراير 2022 01:00 ص
الفلفل الأخضر الحار يساعد فى إنقاص دهون البطن وإدارة مرض السكرى الفلفل الأخضر الحار
كتبت مروة هريدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 الفلفل الأخضر الحار يساعد فى فقدان الوزن، ويعزز عملية التمثيل الغذائي بنسبة 50 بالمائة تقريبًا، ويساعد في عملية حرق الدهون وأيضًا فى إدارة مرض السكري بشكل طبيعي، هذا ما يوضحه تقرير موقع "Healthline".
 
2
 
يعد فقدان الوزن فقط عن طريق تعديل النظام الغذائي مهمة صعبة، ولكن إضافة معتدلة من الفلفل الأخضر الحامى الغني بمضادات الأكسدة لا يمكن أن تضيف مذاقًا وشهية إلى وجبتك فحسب، بل تضيف أيضًا الكثير من الفوائد الصحية، هذا هو السبب الذي يجعل خبراء الصحة يشعرون أن الفلفل الأخضر الحامى سيكون الحل للتخلص من الدهون العنيدة.
 

هل يمكن للفلفل الحار الأخضر أن يساعد بالفعل في إنقاص الوزن؟

يحتوي الفلفل الحار على أحد مضادات الأكسدة المعروفة باسم الكابسيسين، والتي تزيد من معدل التمثيل الغذائي وتسريع عملية حرق الدهون، وبصرف النظر عن ذلك، فإن إضافة الفلفل الحار الأخضر في النظام الغذائي اليومي يساعد في إدارة عدم توازن الأنسولين فى الجسم، كما أنه يساعد على زيادة تدفق الدورة الدموية، مما يؤدي إلى تحسين أداء الأعضاء الحيوية، وأخيرًا، وجود الألياف الغذائية وفيتامينات B6 وC وK وA مع البوتاسيوم والزنك والكالسيوم والحديد يساعد في تغذية الجسم بما يحتاجه من العناصر الغذائية.
 
وفقًا لبحث نُشر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية في عام 2008، فإن الكابسيسين أحد مضادات الأكسدة الموجودة في الفلفل الحار قد يؤدي إلى فقدان الدهون العنيدة في منطقة البطن.
 
فى الوقت ذاته، ينصح خبراء الصحة بتناول الفلفل الأخضر الحار باعتدال بما يساعد في إنقاص الوزن، وهذا لا يعنى الإفراط فى تناوله لأنه قد يسبب أيضًا مشاكل فى الجهاز الهضمي ويزيد من حرارة الجسم، وبالتالي، يمكن أن يساعد تناول هذا الطعام الصحي باعتدال في تعزيز عملية إنقاص الوزن. 
 
وفقًا للخبراء، يمكن للفرد العادي أن يستهلك ما يصل إلى 4-5 جرام من الفلفل الحار الأخضر لفقدان الوزن، وحوالي 6 جرام في اليوم لإدارة مرض السكري، ومع ذلك، فإن الطريقة التي تضيف بها الفلفل الأخضر الحار إلى طعامك تحدث فرقًا كبيرًا أيضًا.
 

كيف تضيف الفلفل الحار الأخضر إلى نظامك الغذائي اليومي؟

في حين أن الفلفل الأخضر حار جدًا، فليس من السهل تناوله سريعًا وقد يكون له آثار سلبية ويؤدي إلى التهاب القولون وقرحة وحرقة المعدة، لذلك، من الأفضل إضافته باعتدال، حيث يمكنك إضافة الفلفل الحار الأخضر إلى السلطات والصلصات والمخللات والكاري وحتى لوصفات مثل بيض الأومليت وغيرها.
 
الفلفل الاخضر الحار
الفلفل الاخضر الحار

 


الفلفل الاخضر الحار

فوائد الفلفل الاخضر الحار

فقدان الوزن

الفلفل الحار لانقاص الوزن

الفلفل الحار لادارة السكرى

دهون البطن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دراسة تكشف دور الفلفل الحار في الوقاية من السكري والقلب

الجمعة، 21 يناير 2022 06:00 ص

6 أطعمة تسبب الحموضة.. ابتعد عن الفلفل الحار وقلل من الكافيين

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:00 ص

أطعمة هتساعدك فى الدايت وتقلل وزنك.. أبرزها الفلفل الحار واللوز

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 04:00 ص

دراسة أمريكية: الفلفل الحار يُقلل من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب

الإثنين، 26 أبريل 2021 09:00 م

علماء يكشفون فوائد الفلفل الحار فى الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:36 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة