الفلفل الأخضر الحار يساعد فى إنقاص دهون البطن وإدارة مرض السكرى

كتبت مروة هريدى

الفلفل الأخضر الحار يساعد فى فقدان الوزن، ويعزز عملية التمثيل الغذائي بنسبة 50 بالمائة تقريبًا، ويساعد في عملية حرق الدهون وأيضًا فى إدارة مرض السكري بشكل طبيعي، هذا ما يوضحه تقرير موقع "Healthline".

يعد فقدان الوزن فقط عن طريق تعديل النظام الغذائي مهمة صعبة، ولكن إضافة معتدلة من الفلفل الأخضر الحامى الغني بمضادات الأكسدة لا يمكن أن تضيف مذاقًا وشهية إلى وجبتك فحسب، بل تضيف أيضًا الكثير من الفوائد الصحية، هذا هو السبب الذي يجعل خبراء الصحة يشعرون أن الفلفل الأخضر الحامى سيكون الحل للتخلص من الدهون العنيدة.

هل يمكن للفلفل الحار الأخضر أن يساعد بالفعل في إنقاص الوزن؟

يحتوي الفلفل الحار على أحد مضادات الأكسدة المعروفة باسم الكابسيسين، والتي تزيد من معدل التمثيل الغذائي وتسريع عملية حرق الدهون، وبصرف النظر عن ذلك، فإن إضافة الفلفل الحار الأخضر في النظام الغذائي اليومي يساعد في إدارة عدم توازن الأنسولين فى الجسم، كما أنه يساعد على زيادة تدفق الدورة الدموية، مما يؤدي إلى تحسين أداء الأعضاء الحيوية، وأخيرًا، وجود الألياف الغذائية وفيتامينات B6 وC وK وA مع البوتاسيوم والزنك والكالسيوم والحديد يساعد في تغذية الجسم بما يحتاجه من العناصر الغذائية.

وفقًا لبحث نُشر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية في عام 2008، فإن الكابسيسين أحد مضادات الأكسدة الموجودة في الفلفل الحار قد يؤدي إلى فقدان الدهون العنيدة في منطقة البطن.

فى الوقت ذاته، ينصح خبراء الصحة بتناول الفلفل الأخضر الحار باعتدال بما يساعد في إنقاص الوزن، وهذا لا يعنى الإفراط فى تناوله لأنه قد يسبب أيضًا مشاكل فى الجهاز الهضمي ويزيد من حرارة الجسم، وبالتالي، يمكن أن يساعد تناول هذا الطعام الصحي باعتدال في تعزيز عملية إنقاص الوزن.

وفقًا للخبراء، يمكن للفرد العادي أن يستهلك ما يصل إلى 4-5 جرام من الفلفل الحار الأخضر لفقدان الوزن، وحوالي 6 جرام في اليوم لإدارة مرض السكري، ومع ذلك، فإن الطريقة التي تضيف بها الفلفل الأخضر الحار إلى طعامك تحدث فرقًا كبيرًا أيضًا.

كيف تضيف الفلفل الحار الأخضر إلى نظامك الغذائي اليومي؟

في حين أن الفلفل الأخضر حار جدًا، فليس من السهل تناوله سريعًا وقد يكون له آثار سلبية ويؤدي إلى التهاب القولون وقرحة وحرقة المعدة، لذلك، من الأفضل إضافته باعتدال، حيث يمكنك إضافة الفلفل الحار الأخضر إلى السلطات والصلصات والمخللات والكاري وحتى لوصفات مثل بيض الأومليت وغيرها.