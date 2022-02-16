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العربية: بايدن سيطلب ميزانية للدفاع الأمريكية لعام 2023 بقيمة تتجاوز الـ770 مليار دولار

الأربعاء، 16 فبراير 2022 07:18 م
العربية: بايدن سيطلب ميزانية للدفاع الأمريكية لعام 2023 بقيمة تتجاوز الـ770 مليار دولار بايدن
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطلب ميزانية للدفاع الأمريكية لعام 2023 بقيمة تتجاوز الـ 770 مليار دولار.

وفى وقت سابق رفض الرئيس الامريكي جو بايدن طلبًا من الرئيس السابق دونالد ترامب لحجب سجلات زوار البيت الأبيض من اللجنة التي تحقق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول، بما في ذلك التعيينات للأفراد الذين منحوا حق الدخول إلى مجمع البيت الأبيض في ذلك اليوم.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، في رسالة إلى دار المحفوظات الوطنية ، كتبت دانا ريموس ، مستشارة البيت الأبيض ، أن بايدن قرر أن التأكيد على الامتياز التنفيذي "ليس في مصلحة الولايات المتحدة ، وبالتالي ليس له ما يبرره ، فيما يتعلق بهذه السجلات وأجزاء من السجلات". كانت نيويورك تايمز أول من أبلغ عن قرار بايدن.

قدم الأرشيف الوطني هذه الوثائق إلى البيت الأبيض الحالي لمراجعتها في أواخر يناير ، وهي تشمل "سجلات الزوار التي تعرض معلومات عن مواعيد الأفراد الذين تمت معالجتهم لدخول مجمع البيت الأبيض ، بما في ذلك 6 يناير 2021".

 


بايدن

أمريكا

وزاره الدفاع الامريكيه

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