اليوم السابع
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صدمة جديدة لـ"ترامب".. بايدن يأمر بالإفراج عن سجلات زوار البيت الأبيض

الأربعاء، 16 فبراير 2022 03:31 م
صدمة جديدة لـ"ترامب".. بايدن يأمر بالإفراج عن سجلات زوار البيت الأبيض بايدن وترامب
كتبت : نهال أبو السعود

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رفض الرئيس الامريكي جو بايدن طلبًا من الرئيس السابق دونالد ترامب لحجب سجلات زوار البيت الأبيض من اللجنة التي تحقق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول، بما في ذلك التعيينات للأفراد الذين منحوا حق الدخول إلى مجمع البيت الأبيض في ذلك اليوم.

 

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، في رسالة إلى دار المحفوظات الوطنية ، كتبت دانا ريموس ، مستشارة البيت الأبيض ، أن بايدن قرر أن التأكيد على الامتياز التنفيذي "ليس في مصلحة الولايات المتحدة ، وبالتالي ليس له ما يبرره ، فيما يتعلق بهذه السجلات وأجزاء من السجلات". كانت نيويورك تايمز أول من أبلغ عن قرار بايدن.

 

قدم الأرشيف الوطني هذه الوثائق إلى البيت الأبيض الحالي لمراجعتها في أواخر يناير ، وهي تشمل "سجلات الزوار التي تعرض معلومات عن مواعيد الأفراد الذين تمت معالجتهم لدخول مجمع البيت الأبيض ، بما في ذلك 6 يناير 2021".

 

وأوضح ريموس قرار الإدارة بالإشارة إلى أنه بينما قرر ترامب حجب سجلات الزوار عن الرأي العام بشأن مزاعم تتعلق بالأمن القومي ، فإن إدارة بايدن "تكشف طواعية عن سجلات الزوار هذه على أساس شهري" ، مع بعض الاستثناءات.

 

وكتبت ريموس "اتبعت إدارة أوباما نفس الممارسة. سيتم نشر غالبية الإدخالات التي أكد الرئيس السابق على امتيازها التنفيذي علنًا بموجب السياسة الحالية".

 

كتبت ريموس أن بايدن طالب الأرشيف الوطني بتقديم هذه المستندات بعد 15 يومًا من إخطاره إلى الرئيس السابق، "ما لم يحظر ذلك بأمر من المحكمة.. إذا انتهت فترة الـ 15 يومًا في عطلة نهاية الأسبوع أو عطلة ، يجب تقديم السجلات إلى لجنة التحديد في يوم العمل التالي. "

 

واشارت ريموس إلى أن اللجنة وافقت على التعامل مع مثل هذه الإدخالات المرتبطة بالتعيينات المصنفة على أنها حساسة للأمن القومي ("NSS") أو شديدة الحساسية ("OHS") "على أنها سرية والامتناع عن مشاركة أو مناقشة هذه الإدخالات خارج تحديد لجنة دون استشارة مسبقة.


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