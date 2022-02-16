اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 فبراير 2022 09:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: برنامج رعاية غير القادرين يوفر الأجهزة التعويضية مجانا للمستفيدين

الأربعاء، 16 فبراير 2022 08:30 ص
الصحة: برنامج رعاية غير القادرين يوفر الأجهزة التعويضية مجانا للمستفيدين الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قالت وزارة الصحة والسكان إن برنامج رعاية غير القادرين يوفر الأجهزة التعويضية مجانا للمستفيدين من البرنامج.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن الدولة توفر أجهزة تعويضية وفق أفضل المعايير لغير القادرين، مؤكدة أن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين يولي اهتماما كبيرا بالبسطاء من المرضى، خاصة أنه يوفر كافة سبل الرعاية الطبية للمرضى.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن ذلك يأتى في إطار دعم وتوفير الخدمات الطبية لغير القادرين وفق توجهات القيادة السياسية، مضيفة أن يمكن الاستعلام عن الخدمات المقدمة من خلال تطبيق صحة مصر.

الصحة

الاجهزة التعويضية

غير القادرين

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة تطلق 14 قافلة طبية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة

الأربعاء، 09 فبراير 2022 01:13 م

الصحة تعلن ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل لـ85 %

الأربعاء، 09 فبراير 2022 01:21 م

الصحة: الكلى ثانى أعضاء الجسم تأثرا بفيروس كورونا

الأربعاء، 09 فبراير 2022 01:30 م

الصحة: 85.1% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل

الأحد، 13 فبراير 2022 01:35 م

وزارة الصحة تكشف الفحوص الطبية المجانية لمرض التليف الكبدى.. اعرف التفاصيل

الأحد، 13 فبراير 2022 05:01 م

الصحة تكشف طرق الإسعافات الأولية عند حدوث حريق.. اعرف التفاصيل

الأحد، 13 فبراير 2022 06:10 م

إرشادات الصحة بشأن التعامل مع الحوادث والحالات الطارئة على الطرق السريعة

الأحد، 13 فبراير 2022 06:19 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة