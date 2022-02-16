الصحة العالمية: ارتفاع معدل وفيات كورونا الأسبوعى بنسبة 4% حول العالم

كتبت أمل علام

كشفت منظمة الصحة العالمية (WHO) اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل وفيات كورونا الأسبوعي بنسبة 4% في جميع أنحاء العالم، مضيفة، إن أكثر من 16 مليون شخص أصيبوا بعدوى فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع الماضي، وتوفي ما يقرب من 74 ألف شخص، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وانخفض عدد الإصابات الجديدة بنسبة 19%، بينما ارتفع عدد الوفيات بنسبة 4% مقارنة بفترة الأيام السبعة السابقة.

وفقًا للتحديث الوبائي الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية حول كورونا، تم الإبلاغ عن إجمالي 16،097،642 حالة جديدة و74،494 حالة وفاة إلى المنظمة العالمية في الفترة من 7-13 فبراير.

سُجِّلت زيادة ملحوظة في حدوث الحالات، مقارنة بالأسبوع السابق (31 يناير - 6 فبراير)، في منطقة غرب المحيط الهادئ (زيادة بنسبة 19%) في الوقت نفسه، انخفض معدل حدوث الحالات في مناطق العالم الخمس المتبقية، مع تسجيل أكبر انخفاض ملحوظ في جنوب شرق آسيا (انخفض بنسبة 37%)، تليها أمريكا (بنسبة 32%) وأفريقيا (بنسبة 30%). وشهدت أوروبا، التي تمثل 60% من جميع الحالات المسجلة في الأيام السبعة الماضية، انخفاضًا بنسبة 16%.

ووفقا لا ذكرته وكالة تاس الروسية، فإن معدل الوفيات في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​ارتفع بزيادة قدرها 38%، وغرب المحيط الهادئ بزيادة 27% وأفريقيا بزيادة بنسبة 14%، وأمريكا بزيادة بنسبة 5%، وأوروبا (زيادة بنسبة 1%، لكنه انخفض بنسبة 9% في جنوب شرق آسيا.

وأشارت وكالة تاس الروسية إلى إنه تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الحالات الجديدة في الأسبوع الماضي من قبل روسيا (1،323،391)، تليها ألمانيا (1،322،071) والولايات المتحدة (1،237،530) والبرازيل (1009678) وفرنسا (979228)، تمثل الولايات المتحدة غالبية الوفيات (17225)، تليها الهند (6686)، البرازيل (6658)، روسيا (4834) والمكسيك (2530).