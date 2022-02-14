روسيا تطور جهازا جديدا قادرا على تشخيص فيروس كورونا فى مراحله الأولى

كتبت أمل علام

كشفت الخدمة الفيدرالية الروسية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان (Rospotrebnadzor) اليوم الإثنين، عن أن معهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة، قام بتطوير جهاز جديد قادر على تشخيص فيروس كورونا في المراحل المبكرة.

ووفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية، تكتشف التكنولوجيا فيروس كورونا التاجي في الحد الأدنى من تركيزه، يقال إن حساسيته العالية هي أهم ميزة لهذا الاختراع.

"التكنولوجيا عبارة عن مجموعة من البروتينات ، بعضها مسؤول عن تضخيم المادة ، [...] بينما يتم تكليف البعض الآخر - بروتينات CRISPR / Cas - بالتعرف على التسلسل المستهدف (جزء جينوم SARS-CoV-2). هذه البروتينات وتوجيه الحمض النووي الريبي ، المخصص لجينوم فيروس SARS-CoV-2 ، ما يجعل هذا النظام شديد الحساسية ، وقادرًا على الاستجابة لأدنى تركيز للفيروس ، ويجعل من الممكن اكتشاف نسخ فردية منRNA فى المختبر في أي عينة بيولوجية ، "يقول Rospotrebnadzor.

وفقًا لأحد المطورين ، رئيس مختبر الصيدلة التجريبي بالمركز Alexander Tyumentsev ، قد يصبح هذا الاختراع أساسًا لنظام يجعل من الممكن إجراء التشخيص السريع مباشرة على سرير المريض. لا يتطلب نظام الاختبار هذا معدات عالية التقنية ، وبالتالي فإن تكلفة إنتاجه منخفضة ، بينما تعود النتائج على الفور. في المنظور ، يمكن استخدام هذه التكنولوجيا لتطوير أنظمة تشخيص من الجيل الجديد شديدة الحساسية وذات تقنية عالية ، بما في ذلك للعدوى الناشئة حديثًا ، كما تقول الوكالة.